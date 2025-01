Les parts des fonds touchés seront converties en parts avec option de frais de souscription initiaux correspondantes

TORONTO, le 13 janv. 2025 /CNW/ - Placements NEI (NEI) a annoncé aujourd'hui que toutes les parts de fonds actuellement détenues selon les options avec frais de souscription reportés et avec frais de souscription réduits seront converties aux options avec frais de souscription initiaux correspondantes pour les mêmes séries de fonds applicables.

Les parts échues et non échues détenues selon les options avec frais de souscription reportés et avec frais de souscription réduits, y compris les frais de souscription réduits 2 et 3, seront automatiquement converties à l'option avec frais de souscription initiaux correspondante. Les investisseurs n'ont aucune mesure à prendre et les conversions n'entraîneront aucuns frais supplémentaires. Comme les conversions auront lieu dans les mêmes séries de fonds applicables, tous les frais, y compris les ratios des frais de gestion qui s'appliquent actuellement aux options avec frais de souscription reportés et avec frais de souscription réduits, demeureront inchangés et il n'y aura aucune incidence fiscale immédiate pour les investisseurs à la suite des conversions. Une fois les conversions terminées, les parts détenues selon l'option avec frais de souscription initiaux qui répondent aux critères d'admissibilité au programme de tarification préférentielle seront automatiquement échangées contre des parts de série à tarification préférentielle correspondantes.

Toutes les conversions devraient être mises en œuvre le 14 mars 2025 ou vers cette date.

Les options avec frais de souscription reportés et avec frais de souscription réduits sont fermées aux nouveaux placements depuis octobre 2020. Une fois les conversions terminées, toutes les options avec frais de souscription reportés et avec frais de souscription réduits seront retirées de façon permanente de l'offre de produits de NEI.

Les options avec frais de souscription reportés et avec frais de souscription réduits seront converties aux options avec frais de souscription initiaux correspondantes pour les fonds suivants le 14 mars 2025 ou vers cette date.

Fonds de marché monétaire NEI Fonds d'obligations canadiennes NEI Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI Portefeuille NEI rendement équilibré Fonds équilibré durable mondial NEI Fonds croissance et revenu NEI Fonds de dividendes canadiens NEI Fonds d'actions canadiennes ER NEI Fonds d'actions canadiennes NEI Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI Fonds d'actions américaines ER NEI Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI

Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI Fonds de dividendes mondial ER NEI Fonds de valeur mondial NEI Fonds d'actions mondiales ER NEI Fonds de croissance mondiale NEI Fonds leaders en environnement NEI Fonds d'actions internationales ER NEI Fonds des marchés émergents NEI Portefeuille NEI ER Sélect revenu Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance Portefeuille NEI ER Sélect équilibré Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu Portefeuille NEI ER Sélect croissance Portefeuille NEI ER Sélect croissance maximale

À propos de NEI

Placements NEI fait partie de la division de gestion d'actifs de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »), l'un des principaux fournisseurs de services de gestion de patrimoine au Canada. NEI a un actif sous gestion d'environ 12,5 milliards de dollars.

NEI recourt à une approche différenciée pour obtenir des rendements de placement pour les Canadiennes et les Canadiens, tirant parti d'une structure unique qui comprend un réseau mondial de gestionnaires d'actifs, une gestion de placements et une répartition de l'actif exclusives ainsi qu'une équipe d'investissement responsable attitrée. Cette structure vise à répondre de façon optimale à la dynamique d'un monde en évolution, à identifier des occasions de placement uniques et à produire un large éventail de résultats de placement en ayant à cœur la croissance financière.

À propos d'Aviso

Fort d'un actif total sous administration et sous gestion d'environ 145 milliards de dollars, Aviso est un important fournisseur de services de gestion de patrimoine pour le secteur financier canadien. Aviso bâtit un écosystème de gestion de patrimoine à la fine pointe de la technologie et axé sur les clients, qui comprennent ses partenaires, les conseillers et les investisseurs. Aviso est un partenaire de confiance pour presque toutes les coopératives d'épargne et de crédit au Canada, en plus de l'être pour un large éventail de gestionnaires de portefeuille, de courtiers en placement, de compagnies d'assurance, de sociétés de fiducie et de courtiers remisiers. Ces partenaires comptent sur Aviso pour leur offrir des solutions spécifiques qui leur procurent un avantage concurrentiel dans un secteur en pleine évolution et hautement compétitif.

Le courtier à double inscription (courtier en placement et courtier en épargne collective) d'Aviso et ses services d'assurance soutiennent des milliers de conseillers en placement. Le gestionnaire d'actifs d'Aviso supervise une gamme croissante de solutions de placement, dont les fonds et portefeuilles NEI ainsi que les comptes gérés séparément dans le cadre du Programme d'actifs gérés. Le service de courtage en ligne d'Aviso, Qtrade Investissement directMD, renforce le pouvoir des investisseurs autonomes, et son service de placement entièrement automatisé, Portefeuilles accompagnés QtradeMD, est au service des investisseurs qui préfèrent une approche passive. Partenaires des correspondants Aviso offre des services de garde de biens et de courtier chargé de comptes à un large éventail de sociétés. Aviso est soutenue par la force collective de ses propriétaires : les centrales de caisses de crédit, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Aviso est fière de propulser les entreprises qui renforcent le pouvoir des investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca.

Patrimoine Aviso inc. (« Aviso ») est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée. Les entités suivantes sont des filiales d'Aviso : Financière Aviso inc. (y compris les divisions Patrimoine Aviso, Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade et Partenaires des correspondants Aviso), Assurances Aviso inc., Services d'assurance Credential inc. et Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. Partenaires des correspondants Aviso est une division de Financière Aviso inc., qui est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. Les services de courtage en ligne sont offerts par l'intermédiaire de Qtrade Investissement direct. Les fonds communs de placement et autres titres sont offerts par l'intermédiaire de Patrimoine Aviso. Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade et Patrimoine Aviso sont des divisions de Financière Aviso inc. Aviso et Patrimoine Aviso sont des marques déposées de Patrimoine Aviso inc. Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. Qtrade Investissement direct et Portefeuilles accompagnés Qtrade sont des noms commerciaux et des marques déposées d'Aviso et de ses filiales.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et/ou l'Aperçu du fonds avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % respectivement par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.

Personne-ressource pour les médias : Stephanie Hart, Vice-présidente, Communications, [email protected], 647 317-5718