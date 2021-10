TORONTO, le 19 oct. 2021 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») a tenu aujourd'hui une assemblée extraordinaire virtuelle des porteurs de parts de certains de ses fonds communs afin d'obtenir leur approbation pour un changement d'objectifs de placement fondamentaux et une fusion de fonds.

Changements aux objectifs de placement fondamentaux

Les porteurs de parts ont approuvé par leur vote les changements aux objectifs de placement fondamentaux du Fonds d'actions mondiales NEI. Ces changements comprennent également un nouveau nom de fonds, soit Fonds de croissance mondiale NEI.

« Les différents changements au Fonds d'actions mondiales NEI, notamment de ses objectifs de placement, approuvés aujourd'hui par une majorité de porteurs de parts soulignent les efforts constants de NEI pour conserver son avance dans l'investissement responsable », a déclaré Frederick M. Pinto, vice-président principal et responsable de la gestion d'actif, Placements NEI, « en augmentant et en renforçant les choix d'investissement responsable offerts aux épargnants canadiens, nous contribuons à améliorer leur avenir financier, tout en faisant une différence positive substantielle. Le Fonds de croissance mondiale NEI représentera bientôt un nouvel exemple de notre mobilisation. »

Les changements suivants doivent être appliqués au Fonds d'actions mondiales NEI vers le 15 novembre 2021 :

Modifications aux objectifs de placement du Fonds d'actions mondiales NEI

Le Fonds d'actions mondiales NEI modifiera ses objectifs de placement fondamentaux comme l'indique le libellé en italique. L'objectif de la modification consiste à améliorer le profil du Fonds à l'égard des questions environnementales, sociales et de gouvernance, en mettant l'accent sur les occasions en actions de croissance.

Objectifs de placement actuels Nouveaux objectifs de placement Le Fonds vise la croissance à long terme principalement au moyen de placements dans des titres de capitaux propres étrangers de sociétés, sans égard à leur capitalisation boursière. L'actif du Fonds est habituellement investi dans des titres de moyennes et grandes sociétés étrangères (y compris aux États-Unis) qui ont une bonne capitalisation et sont inscrites à la cote des principales bourses du monde. Le reste de l'actif du Fonds est composé de titres à revenu fixe à court terme. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci). Le Fonds cherche à atteindre une croissance à long terme au moyen de placements dans un portefeuille mondial de titres de capitaux propres, qui comprennent des actions ordinaires et d'autres titres de capitaux propres d'émetteurs situés dans des pays de marchés développés et de marchés émergents. Le Fonds met en œuvre une démarche d'investissement responsable. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci).

Changement de sous-conseiller et de nom du Fonds

NEI remplacera le sous-conseiller du Fonds par Baillie Gifford Overseas Limited, un gestionnaire en investissement responsable de renommée mondiale. NEI changera de plus le nom du Fonds pour Fonds de croissance mondiale NEI. Grâce à ce Fonds, les investisseurs canadiens bénéficieront d'une exposition à la stratégie de ressources mondiales de Baillie Gifford.

Modification des ratios de frais de gestion de certaines séries

Les ratios de frais de gestion (RFG) avant taxes de certaines séries du Fonds d'actions mondiales NEI diminueront. Le tableau ci-dessous offre une comparaison des frais de gestion et des frais fixes d'administration du Fonds avant et après ces changements.

Série Frais de gestion

actuels

(Fonds d'actions

mondiales NEI) Frais

d'administration

actuels

(Fonds d'actions

mondiales NEI) Nouveaux frais

de gestion

(Fonds de

croissance

mondiale NEI) Nouveaux frais

d'administration

(Fonds de

croissance

mondiale NEI) Total de la

réduction

de frais

(pdb) A 2,00 % 0,40 % 1,75 % 0,20 % 45 F 1,00 % 0,30 % 0,75 % 0,20 % 35 P 1,75 % 0,30 % 1,60 % 0,20 % 25 PF 0,75 % 0,25 % 0,60 % 0,20 % 20 O s.-o. 0,05 % s.-o. 0,05 % 0 I s.-o. s.-o. s.-o. s.-o. s.-o.

Fusion de fonds

Les porteurs de parts n'ont pas approuvé par leur vote la fusion du Fonds croissance et revenu NEI avec le Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu. NEI réévaluera la situation et communiquera en temps opportun des mises à jour, en fonction des besoins.

À propos de Placements NEI

« Placement NEI » et « NEI » s'entendent de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C., une société en commandite enregistrée en Ontario. Avec un actif sous gestion de plus de 11 G$, Placements NEI est un gestionnaire de placements canadien mobilisé pour offrir des solutions de placement ciblées qui bénéficient des conseils de gestionnaires de portefeuille indépendants de partout dans le monde. La gestion d'actifs rigoureuse et dynamique de NEI se concentre depuis longtemps sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, instaurant avec les sociétés un programme d'engagements bien défini afin de créer de la valeur durable à long terme. NEI est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso.

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso est l'une des plus grandes entreprises indépendantes de gestion de patrimoine au Canada, dont l'actif sous gestion et administration avoisine 100 G$. Patrimoine Aviso est soutenue par la force collective de ses propriétaires, les centrales de caisse de crédit, Cooperators/CUMIS et Desjardins. Les courtiers réglementés par l'ACCFM, courtiers de plein exercice réglementés par l'OCRCVM et agents d'assurance d'Aviso soutiennent des milliers de conseillers financiers au sein de caisses de crédit au Canada. Notre gestionnaire d'actifs, Placements NEI, est chef de file au Canada dans les fonds et portefeuilles d'investissement responsable, par l'intermédiaire d'un réseau national de conseillers financiers. Notre portail de courtage en ligne primé, Qtrade Investissement direct, ainsi que notre plateforme d'investissement automatisé, ProspéritéVirtuelle, offrent aux investisseurs autonomes les moyens de se constituer un patrimoine avec confiance. Les Services des correspondants d'Aviso offrent des solutions de garde et de courtage à environ 80 organisations financières indépendantes, notamment des gestionnaires de portefeuille, courtiers en placement, compagnies d'assurance, fiducies et remisiers.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca ou communiquez avec Placements NEI au 1-888-809-3333 ou à l'adresse [email protected].

Un placement dans l'organisme de placement collectif peut donner lieu à des courtages, des frais de gestion et d'autres frais. Des commissions de suivi peuvent être associées à un placement dans certaines séries de titres de l'organisme de placement collectif. Veuillez consulter l'aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur peut ne pas être reproduit.

