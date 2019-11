Placements NEI annonce des changements à son offre de fonds communs de placement

TORONTO, le 18 nov. 2019 /CNW/ - Placements NordOuest & Éthiques inc., en sa qualité d'associée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI » ou « Placements NEI »), le gestionnaire de la famille de fonds communs de placement NEI, a proposé aujourd'hui des changements concernant le Fonds équilibré ER NEI et le Fonds indiciel Jantzi Social MD NEI qui visent notamment leurs objectifs de placement et noms, ainsi que des réductions de frais.

Certains changements, décrits ci-dessous, nécessitent l'approbation des porteurs de parts de chaque fonds en assemblée extraordinaire. Les assemblées se tiendront le même jour, vraisemblablement le 23 janvier 2020, mais les votes seront recueillis séparément pour chaque fonds. Les autres propositions de changement dépendent des résultats des assemblées.

En préparation des assemblées, les procédures de notification et d'accès seront communiquées par courrier le 23 décembre 2019 aux porteurs de parts inscrits aux registres en date du 13 décembre 2019. Celles-ci décriront les façons dont ils peuvent obtenir un exemplaire de la circulaire de sollicitation de procurations qui détaille les changements proposés. Ce courrier et la circulaire seront également disponibles sur le site du SEDAR à l'adresse suivante : www.sedar.com.

Changements aux objectifs de placement

Sous réserve d'approbation par les porteurs de parts, les objectifs de placement des fonds ci-dessous feront l'objet des changements suivants.

Fonds équilibré ER NEI

Objectifs de placement actuels

Le Fonds vise à accroître la valeur de votre placement à long terme, à protéger votre placement initial et à assurer un revenu courant élevé. Il investit directement ou indirectement surtout dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe canadiens et américains.

Le Fonds met en œuvre une approche d'investissement responsable, tel qu'il est décrit à la page 33 dans le présent prospectus.

Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci).

Objectifs de placement proposés

Le Fonds vise à procurer une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui respectent la définition d'investissement responsable du Fonds.

Le Fonds met en œuvre une approche d'investissement responsable, tel qu'il est décrit à la page 33 dans le présent prospectus.

Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci).

Fonds indiciel Jantzi Social MD NEI

Objectifs de placement actuels

Le Fonds a comme objectif de placement d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés situées au Canada.

Le Fonds met en œuvre une approche d'investissement responsable, tel qu'il est décrit à la page 33 dans le présent prospectus.

Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci).

Objectifs de placement proposés

L'objectif de placement du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement d'un indice d'actions canadiennes axé sur des sociétés affichant un profil environnemental, social et de gouvernance amélioré.

Le Fonds met en œuvre une approche d'investissement responsable, tel qu'il est décrit à la page 33 dans le présent prospectus.

Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci).

Le comité d'examen indépendant de chaque fonds décrit ci-dessus a examiné les éventuels conflits d'intérêts découlant des changements d'objectifs de placement proposés. Les deux comités ont émis une recommandation positive à l'attention de NEI, estimant qu'une fois mis en œuvre, ces changements permettraient d'atteindre un résultat juste et raisonnable pour chaque fonds.

Réduction des frais de gestion et/ou d'administration

À partir de mars 2020, sous réserve que les changements à proposer en assemblée aient pu se concrétiser, NEI procédera à une réduction des frais de gestion et/ou des frais fixes d'administration de certaines séries du Fonds équilibré ER NEI et du Fonds indiciel Jantzi Social MD NEI. En cumul, ces réductions devraient atteindre 5 à 25 points de base.

Changements des noms des fonds

À partir de mars 2020, NEI renommera le Fonds indiciel Jantzi Social MD NEI Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI et le Fonds équilibré ER NEI Fonds équilibré durable mondial NEI afin de mieux refléter les nouveaux objectifs de placement de ces fonds, sous réserve que leur assemblée ait approuvé les changements décrits ci-dessus.

Autres propositions de changement

En fonction des résultats des assemblées, NEI compte mettre en œuvre les changements additionnels suivants liés aux nouveaux objectifs de placement.

Fonds équilibré ER NEI

La structure à gestionnaires et actifs multiples évoluera vers une structure à gestionnaire unique et actifs multiples qui aura pour sous-conseiller Impax Asset Management.

L'indice de référence sera remplacé pour refléter le mandat global du Fonds.

Fonds indiciel Jantzi Social MD NEI

L'indice Jantzi Social MD de Sustainalytics (Jantzi Research Inc.) sera remplacé par un nouvel indice NEI personnalisé calculé par Solactive AG.

de Sustainalytics (Jantzi Research Inc.) sera remplacé par un nouvel indice NEI personnalisé calculé par Solactive AG. L'univers de placement de référence sera élargi aux sociétés canadiennes de moyenne capitalisation, en plus de celles de grande capitalisation déjà incluses.

À PROPOS DE PLACEMENTS NEI

Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI ») est un gestionnaire d'actifs canadien mobilisé à offrir des solutions de placement ciblées qui bénéficient des conseils des meilleurs gestionnaires de portefeuille indépendants de leur catégorie. La gestion rigoureuse et active de NEI se concentre depuis longtemps sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, instaurant avec les sociétés des dialogues ciblés visant à créer durablement de la valeur. NEI est entièrement détenue par Patrimoine Aviso, une société de services financiers intégrée d'envergure nationale cumulant un actif de plus de 60 milliards $. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.PlacementsNEI.com.

