TORONTO, le 19 nov. 2020 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui que son équipe de gestion de placements a remporté cinq prix Lipper 2020 de Refinitiv, y compris le prestigieux prix FNB Canada pour le meilleur groupe, Actions (trois ans).

Depuis plus de trois décennies, les prix Lipper de Refinitiv récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds pour leurs résultats constants et solides ajustés en fonction du risque sur trois, cinq et dix ans par rapport à leurs pairs, selon une méthodologie quantitative exclusive. Six familles de fonds ont aussi reçu des prix de groupe par catégories d'actif pour leurs résultats supérieurs mesurés à l'échelle de l'entreprise.

« Je tiens à féliciter toute notre équipe de gestion de fonds pour ses efforts exceptionnels pendant une année très difficile pour tous les Canadiens », a déclaré Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. « Son travail acharné et son engagement reflètent notre souci constant de fournir aux investisseurs l'accès à une gamme complète de solutions innovantes qui génèrent des résultats solides. Je suis particulièrement fier des efforts ciblés que notre équipe de FNB a déployés pour remporter cette année le prix de groupe pour les actions. »

Monsieur McInerney a expliqué que Mackenzie tire parti de sa présence et de son expertise mondiales pour mettre sur pied des FNB domiciliés au Canada et spécialement conçus pour les investisseurs canadiens. La gamme complète de 41 FNB cotés au Canada comprend des solutions actives, à bêta stratégique et indicielles. En un peu plus de quatre ans, son actif sous gestion[1] a atteint plus de 7,5 milliards de dollars.

Les fonds Mackenzie suivants ont été primés :

Prix Nom du fonds Équipe de gestion du fonds Rendement sur trois ans (Équilibrés canadiens d'actions) Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie, série A Dina DeGeer, David Arpin, Shah Khan, Steve Locke, Felix Wong, Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Movin Mokbel, Nelson Arruda, Todd Mattina Rendement sur cinq ans (Équilibrés canadiens d'actions) Rendement sur dix ans (Équilibrés canadiens d'actions) Rendement sur dix ans (Actions de métaux précieux) Catégorie Mackenzie Métaux précieux, série A Benoit Gervais, Onno Rutten Prix Groupe de FNB Canada pour le meilleur groupe au cours des trois dernières années, Actions FINB Diversification maximale Canada Mackenzie (MKC) Mathew Cardillo, Doug Kean FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux Mackenzie (MWD) Mathew Cardillo, Doug Kean FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie (MXU) Mathew Cardillo, Doug Kean FINB Diversification maximale États-Unis Mackenzie (MUS) Mathew Cardillo, Doug Kean

_____________________ 1 Au 31 août 2020

Les FINB Diversification maximale de Mackenzie sont fondés sur la série d'indices Maximum Diversification® créée par TOBAM Asset Management, firme de gestion d'actifs établie à Paris.

Le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie (Série A) a reçu un trophée « Lipper Fund Awards 2020 » de Refinitiv pour le meilleur rendement sur trois ans dans la catégorie Équilibrés canadiens d'actions pour la période terminée le 31 juillet 2020, sur un total de 51 fonds, un certificat « Lipper Funds Awards 2020 » de Refinitiv pour le meilleur rendement sur cinq ans dans la catégorie Équilibrés canadiens d'actions pour la période terminée le 31 juillet 2020, sur un total de 49 fonds, et un certificat « Lipper Funds Awards 2020 » de Refinitiv pour le meilleur rendement sur 10 ans dans la catégorie Équilibrés canadiens d'actions pour la période terminée le 31 juillet 2020, sur un total de 39 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 octobre 2020 : 7,1 % (1 an), 5,9 % (3 ans), 7,1 % (5 ans), 7,8 % (10 ans) et 6,8 % (depuis le lancement du fonds en novembre 1996).

La Catégorie Mackenzie Métaux précieux (Série A) a reçu un certificat « Lipper Fund Awards 2020 » de Refinitiv pour le meilleur rendement sur dix ans dans la catégorie Actions de métaux précieux pour la période terminée le 31 juillet 2020, sur un total de 11 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 octobre 2020 : 53,9 % (1 an), 26,2 % (3 ans), 25,2 % (5 ans), 2,3 % (10 ans) et 12,0 % (depuis le lancement du fonds en octobre 2000).

Le FINB Diversification maximale Canada Mackenzie (MKC) a reçu un prix Groupe de FNB Canada des « Lipper Fund Awards 2020 » de Refinitiv pour le meilleur groupe au cours des trois dernières années, Actions. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2020 : 3,1 % (1 an), 4,3 % (3 ans) et 6,3 % (depuis le lancement du fonds en juin 2016).

Le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux Mackenzie (MWD) a reçu un prix Groupe de FNB Canada des « Lipper Fund Awards 2020 » de Refinitiv pour le meilleur groupe au cours des trois dernières années, Actions. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2020 : 8,5 % (1 an), 7,5 % (3 ans) et 7,9 % (depuis le lancement du fonds en septembre 2016).

Le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie (MXU) a reçu un prix Groupe de FNB Canada des « Lipper Fund Awards 2020 » de Refinitiv pour le meilleur groupe au cours des trois dernières années, Actions. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2020 : 2,9 % (1 an), 1,7 % (3 ans) et 4,0 % (depuis le lancement du fonds en septembre 2016).

Le FINB Diversification maximale États-Unis Mackenzie (MUS) a reçu un prix Groupe de FNB Canada « Lipper Fund Awards 2020 » de Refinitiv pour le meilleur groupe au cours des trois dernières années, Actions. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2020 : 13,2 % (1 an), 11,3 % (3 ans) et 11,5 % (depuis le lancement du fonds en juin 2016).

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 144,5 milliards de dollars au 31 octobre 2020. Mackenzie fournit des solutions de placements et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion d'environ 193 milliards de dollars au 31 octobre 2020. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site mackenzieinvestments.com/fr.

À propos des prix Lipper de Refinitiv

Depuis plus de 30 ans et dans plus de 17 pays, les très respectés prix Lipper de Refinitiv récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui, d'une manière remarquable et constante, ont offert un solide rendement corrigé du risque par rapport aux fonds comparables et ont permis au monde de l'investissement de se concentrer sur les meilleurs fonds. Le mérite des gagnants repose sur des critères quantitatifs entièrement objectifs. Ces critères, associés à la profondeur inégalée des données sur les fonds, confèrent un niveau de prestige unique et assurent aux prix une valeur durable. Des données sur les fonds réputées et une méthodologie exclusive constituent le fondement de ces prix prestigieux qui reconnaissent l'excellence en gestion de fonds. Pour en savoir plus, visitez www.lipperfundawards.com.

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2020 Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisation sous licence.

