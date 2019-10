Placements Mackenzie lance un nouveau fonds international de dividendes pour les investisseurs de détail

Le Fonds international de dividendes Mackenzie offre des occasions de diversification accrues grâce à l'exposition à des sociétés de grande qualité de l'extérieur de l'Amérique du Nord qui versent des dividendes

TORONTO, le 15 oct. 2019 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds international de dividendes Mackenzie. Le fonds cherche à procurer aux investisseurs l'accès à des sociétés de grande qualité de l'extérieur du Canada et des États-Unis qui versent des dividendes afin d'aider à diversifier la concentration géographique.

« Nous croyons que ce fonds constitue un excellent choix pour les investisseurs à la recherche d'une stratégie de base pour diversifier leur portefeuille tout en accédant à des sociétés internationales de premier plan », a affirmé Michael Schnitman, vice-président principal, Produits, de Placements Mackenzie. « Notre équipe a fait ses preuves pour ce qui est de la sélection d'actions à l'extérieur du Canada et des États-Unis pour aider à saisir les quelque 40 pour cent des occasions mondiales en actions qui se trouvent à l'extérieur de l'Amérique du Nord. »

Le Fonds international de dividendes Mackenzie est géré par l'équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie primée qui a prouvé sa capacité de gérer des mandats mondiaux et internationaux, dont une stratégie semblable de dividendes internationaux pour les investisseurs institutionnels. Dirigée par Darren McKiernan, vice-président principal, l'équipe se concentre sur la sélection de titres de participation qui tirent leurs revenus de multiples régions géographiques et gère actuellement six fonds cotés cinq étoiles par Morningstar.

Aperçu du fonds Fonds international de dividendes Mackenzie Exposition internationale : Le fonds investit dans des sociétés avec des sources de revenus diversifiées par région géographique, ce qui procure une exposition à des régions dans différents cycles économiques. Sociétés de grande qualité qui versent des dividendes : Le fonds cherche des sociétés internationales avec des rendements élevés sur le capital investi. Expertise éprouvée : L'équipe des actions et du revenu mondiaux de Mackenzie possède une vaste expérience dans la gestion de mandats mondiaux et internationaux ainsi que des antécédents éprouvés de rendements solides ajustés en fonction du risque.

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif d'environ 137,8 milliards de dollars au 30 septembre 2019, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total d'environ 162,5 milliards de dollars au 30 septembre 2019. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

