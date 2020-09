Les nouveaux FNB couvriront trois champs essentiels : bêta rehaussé, répartition de l'actif et actifs alternatifs

TORONTO, le 24 sept. 2020 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui le lancement prochain de neuf (9) nouveaux fonds négociés en bourse (FNB) qui élargissent le choix pour les investisseurs. Par ailleurs, la société annonce l'offre de parts en dollars américains pour le FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie et le FINB mondial de dividendes durables Mackenzie.

Les nouveaux fonds couvriront trois champs essentiels : bêta rehaussé, répartition de l'actif et actifs alternatifs. Il est prévu que les nouveaux FNB se négocieront à l'ouverture des marchés aux dates suivantes :

Nom du FNB Symbole Frais de

gestion Date

d'inscription

prévue FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en $ CA) QUB 0,15 % 24 septembre FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en $ CA) QDXB 0,30 % 24 septembre FINB d'immobilier des marchés développés Mackenzie QRET 0,40 % 24 septembre FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie MGAB 0,25 % 29 septembre FNB de répartition équilibrée Mackenzie MBAL 0,17 % 29 septembre FNB de répartition prudente Mackenzie MCON 0,17 % 29 septembre FNB de répartition de croissance Mackenzie MGRW 0,17 % 29 septembre FINB mondial d'infrastructures Mackenzie QINF 0,40 % 30 septembre FINB mondial de dividendes durables Mackenzie (parts en $ CA et parts en $ US) MDVD MDVD.U 0,25 % 30 septembre FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (parts en $ US) QUU.U 0,06 % 30 septembre

« Nous nous engageons à offrir aux investisseurs et conseillers canadiens des éléments de base simples et efficaces pour les aider à élaborer des portefeuilles diversifiés » a déclaré Michael Cooke, vice-président principal et responsable des FNB, Placements Mackenzie.

M. Cooke a souligné que les nouveaux FNB sont particulièrement bien adaptés pour répondre aux besoins actuels des investisseurs, dont notamment l'accès à des solutions efficientes sur le plan des coûts et potentiellement efficientes sur le plan fiscal, ainsi qu'une participation accrue à des secteurs tels que ceux de l'immobilier et de l'infrastructure pour contribuer à la diversification du portefeuille.

Ces nouvelles offres porteront la gamme exhaustive de FNB Mackenzie à 41 FNB cotés au Canada, englobant des solutions actives, à bêta stratégique et indicielles. Les activités de la société dans le segment des FNB ont atteint plus de 7,5 milliards $ en actifs sous gestion1 en à peine plus de quatre ans.

« Nous sommes ravis d'étoffer notre gamme de solutions FNB conçues pour les Canadiens, par des Canadiens. Les FNB domiciliés au Canada présentent de nombreux avantages, notamment des gains fiscaux potentiels et la capacité à répondre de manière plus efficace aux besoins souvent uniques des investisseurs locaux, » a conclu M. Cooke.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 147 milliards de dollars au 31 août 2020. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion d'environ 173 milliards de dollars au 31 août 2020. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.



1 Au 31 août 2020

SOURCE Mackenzie Investments

Renseignements: Pour tout complément d'information, prière de s'adresser à : Alida Alepian, Capital-Image Inc., 514-739-1188, poste 239, [email protected]