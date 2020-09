Mackenzie et Lifeco acquerront conjointement une participation ne leur donnant pas le contrôle dans Northleaf au moyen d'un instrument d'acquisition appartenant à 80 % à Mackenzie et à 20 % à Lifeco, ce qui leur donnera une forte présence dans le secteur vaste et en pleine croissance des placements sur les marchés privés;

Cette opération accroît la capacité de Mackenzie d'offrir des solutions de placement en matière d'actions de sociétés fermées, d'instruments de crédit privés et d'infrastructures à l'échelle mondiale au moyen de ses réseaux de services-conseils au détail et de ses partenaires de distribution parmi les institutions financières;

Elle permet à IG Gestion de patrimoine 1 d'améliorer la construction de portefeuille en renforçant ses capacités de longue date pour ce qui est d'intégrer des catégories d'actif liées aux sociétés fermées dans les portefeuilles des clients, particulièrement à l'intention de la clientèle aisée et à valeur élevée;

d'améliorer la construction de portefeuille en renforçant ses capacités de longue date pour ce qui est d'intégrer des catégories d'actif liées aux sociétés fermées dans les portefeuilles des clients, particulièrement à l'intention de la clientèle aisée et à valeur élevée; Elle fait progresser la stratégie de Lifeco consistant à augmenter les placements alternatifs pour son bilan et à accroître l'accès des clients aux solutions de placement sur les marchés privés dans l'ensemble des réseaux de distribution mondiaux de Lifeco;

Elle permet à Northleaf de donner un coup d'accélérateur à sa stratégie de croissance en lui offrant un accès supplémentaire à du capital inscrit au bilan, à des relations au niveau mondial ainsi qu'à des capacités inégalées de développement et de distribution de produits de détail.

Northleaf est un gestionnaire de fonds d'actions de sociétés fermées, d'instruments de crédit privés et d'infrastructures de premier plan à l'échelle mondiale qui compte plus de 150 employés répartis dans sept bureaux au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Ayant son siège social à Toronto, la société détient 17 G$ CA d'actifs sous gestion2 pour le compte de grands investisseurs institutionnels et de particuliers bien nantis partout dans le monde.

« Cette opération élargit la portée de notre gamme de placements et rehausse nos capacités de gestion d'actifs, particulièrement dans un contexte où l'appétit de nos clients pour la diversification continue de s'accroître », a affirmé Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. « Elles placent Mackenzie et Northleaf dans une position particulièrement avantageuse pour saisir de nombreuses occasions de croissance, et nous avons hâte de collaborer afin de développer de nouveaux produits de placement novateurs tout en continuant de favoriser la démocratisation des placements alternatifs. »

IGM et Lifeco collectivement se sont engagées à investir au moins 700 M$ au cours des 18 à 24 prochains mois dans plusieurs gammes de produits de Northleaf, y compris des engagements à l'égard des produits au bilan de Lifeco et des attributions aux portefeuilles de clients au sein des solutions gérées d'IG Gestion de patrimoine. La relation stratégique devrait entraîner des engagements supplémentaires au fil du temps, ce qui procurera un capital à long terme et entièrement aligné parallèlement aux investisseurs institutionnels de Northleaf.

« L'opération renforce notre relation stratégique avec Mackenzie tout en nous permettant d'ajouter des placements alternatifs au compte général et d'accroître l'accès aux solutions de marchés privés dans l'ensemble de nos entreprises à l'échelle mondiale », a indiqué Paul Mahon, président et chef de la direction de Great-West Lifeco. « Les capacités inégalées de Northleaf en matière d'actions de sociétés fermées de moyenne taille, d'instruments de crédit privés et d'actions en infrastructures seront complémentaires aux activités de nos équipes de placement actuelles, accroîtront la diversification de nos actifs investis et offriront des occasions d'accroître les rendements dans notre compte général, tout en élargissant le spectre des occasions de placement pour nos clients. Nous avons hâte de travailler étroitement avec l'équipe de Northleaf sur des solutions de construction de portefeuille et de placement sur les marchés privés taillées sur mesure. »

« L'annonce d'aujourd'hui représente un jalon important pour notre société, nos investisseurs et les membres de notre équipe », a affirmé Stuart Waugh, associé directeur de Northleaf. « Le soutien organisationnel stratégique, les ressources en distribution de produits de gestion de patrimoine et les engagements de fonds importants qu'IGM et que Lifeco nous offrent nous permettront de demeurer axés sur la production de rendements de premier ordre pour les actions de sociétés fermées de moyenne taille, les instruments de crédit privés et les placements en infrastructures. Nous avons désormais un partenaire avec qui nous pouvons répondre à la demande en pleine croissance pour les placements alternatifs privés provenant des entités de gestion de patrimoine et des clients bien nantis. Cette opération constitue un vote de confiance sans équivoque dans nos capacités de placement, notre équipe et notre feuille de route et vient réunir des entités dotées de valeurs communes et de cultures très proches. »

Aux termes de l'entente, la haute direction de Northleaf conservera une participation avec droit de vote de 50,1 % dans la société, qui demeurera contrôlée par les employés et indépendante sur le plan opérationnel, et aucune modification ne sera apportée aux activités de prise de décisions en matière de placement ou de relations avec les investisseurs de Northleaf.

L'instrument d'acquisition appartenant à Mackenzie et à Lifeco acquerra une participation avec droit de vote ne donnant pas le contrôle de 49,9 % et une participation économique de 70 % dans Northleaf pour une contrepartie qui comprend un paiement à la clôture de 245 M$ CA et une contrepartie conditionnelle au terme de cinq ans si l'entreprise enregistre une croissance exceptionnelle des mesures de rendement pendant cette période. Mackenzie et Lifeco auront l'obligation et le droit d'acquérir une participation dans les capitaux propres et avec droit de vote supplémentaire dans la société, qui débuteront dans environ cinq ans et se prolongeront par la suite.

L'opération devrait, selon toute attente, faire augmenter le bénéfice d'IGM en 2021.

La clôture de l'opération demeure assujettie à certaines conditions de clôture et à certains ajustements d'usage du prix d'achat, y compris les approbations réglementaires, et devrait avoir lieu au quatrième trimestre de 2020.

IGM et Lifeco sont associées en tant que membres du groupe de sociétés de Power; le comité des entités reliées et de révision d'IGM et le comité de révision de Lifeco, chacun composé d'administrateurs indépendants, ont examiné et approuvé les modalités de l'opération.

Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique externe et Broadhaven Capital Partners, LLC a agi à titre de conseiller financier d'IGM. Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique externe, Colchester Partners LLC a agi à titre de conseiller financier et Provident Communications a agi à titre de conseiller en communications de Northleaf.

1 une filiale d'IGM

2 représente les engagements depuis la création

Société financière IGM

La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actifs et de patrimoine au Canada, et gérait un actif total d'environ 173 G$ au 31 août 2020. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et des placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site igmfinancial.com.

Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang qui gérait un actif de 147 G$ au 31 août 2020. Mackenzie offre des solutions de placement et des services connexes à plus de un million de clients individuels et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif qui possède des bureaux partout au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Hong Kong et à Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total d'environ 173 G$ au 31 août 2020. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com .

Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers. Elle détient des participations dans des sociétés qui évoluent dans les domaines de l'assurance-vie, de l'assurance-maladie, des services de retraite et de placement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Great-West Lifeco exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques Canada Vie, Empower Retirement, Putnam Investments et Irish Life. À la fin de 2019, les sociétés de Great-West Lifeco employaient environ 24 000 personnes, elles avaient environ 197 000 relations conseillers et elles faisaient affaire avec des milliers de partenaires de distribution, avec le but commun de servir les plus de 31 millions de relations clients de Great-West Lifeco dans toutes ces régions. Great-West Lifeco et ses sociétés administraient un actif consolidé d'environ 1,7 billion de dollars au 30 juin 2020 et elles sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le greatwestlifeco.com .

Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est une société de placement sur les marchés privés indépendante d'envergure mondiale qui gère des engagements de 17 G$ CA (14 G$ US) en actions de sociétés fermées, en instruments de crédit privés et en infrastructures pour le compte de régimes de retraite publics, d'entreprises et multiemployeurs, de fonds de dotation, de fondations, d'institutions financières, de bureaux de gestion de patrimoine et de particuliers bien nantis. L'équipe de 150 personnes de Northleaf, située à Toronto, à Montréal, à Londres, à New York, à Chicago, à Menlo Park et à Melbourne, se concentre exclusivement sur l'obtention, l'évaluation et la gestion de placements sur les marchés privés à l'échelle mondiale. Le portefeuille de Northleaf comprend plus de 400 placements actifs dans 35 pays, et est axé sur les sociétés et les actifs de moyenne taille. Pour de plus amples renseignements concernant Northleaf, veuillez visiter le northleafcapital.com.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué, sauf les énoncés portant sur des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs qui sont fondés sur certaines hypothèses et expriment les attentes actuelles d'IGM et de Lifeco. Les énoncés prospectifs ont pour but d'aider le lecteur à comprendre les attentes actuelles de la direction concernant l'opération et ses répercussions sur les plans d'IGM et de Lifeco et de leurs directions respectives concernant l'avenir. Le lecteur est averti que ces énoncés pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

Ces énoncés peuvent inclure notamment les énoncés concernant les avantages prévus de l'opération pour Mackenzie et Lifeco (y compris l'accélération de la stratégie de croissance de Northleaf, la création de valeur pour IGM/Mackenzie et Lifeco et leurs clients et investisseurs respectifs et l'apport d'un complément aux équipes de placement existantes de Lifeco, l'augmentation de la diversification de ses actifs investis et l'offre d'occasions d'accroître les rendements dans son compte général), la fourniture d'engagements supplémentaires des filiales en exploitation d'IGM et de Lifeco, l'augmentation prévue du bénéfice d'IGM et le moment de réalisation de l'opération. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés qui sont de nature prévisionnelle, qui sont assujettis ou renvoient à des événements ou à des situations futurs ou qui se caractérisent par l'emploi de termes tels que « prévoit », « s'attend à », « planifie », « croit », « estime », « cherche à », « a l'intention de », « cible », « projette » ou la forme négative de ces termes et d'autres expressions similaires ou par l'emploi du futur ou du conditionnel.

Ces renseignements sont fondés sur certains facteurs ou hypothèses importants qui ont été posés afin de tirer les conclusions ou d'établir les prévisions ou les projections exprimées dans les énoncés prospectifs, y compris la perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue, ainsi que sur d'autres facteurs qu'on estime appropriés dans les circonstances. Bien qu'IGM et Lifeco considèrent ces hypothèses comme raisonnables à la lumière des renseignements dont la direction dispose actuellement, celles-ci pourraient se révéler incorrectes.

De par leur nature, ces renseignements comportent des risques et des incertitudes inhérents, d'ordre général ou particulier, qui pourraient faire en sorte que les attentes, les prévisions, les prédictions, les projections ou les conclusions ne se concrétisent pas, que les hypothèses soient incorrectes et que les objectifs, stratégiques ou autres, et les priorités ne se réalisent pas.

Divers facteurs importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté d'IGM, de Lifeco et de leurs filiales respectives, influencent les activités, le rendement et les résultats d'IGM, de Lifeco et de leurs filiales respectives, et de leurs entreprises respectives, et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes actuelles concernant les événements prévus ou les résultats estimatifs ou prévus. Ces facteurs comprennent l'incidence ou l'incidence inattendue de la conjoncture économique générale, de la situation politique et de la situation des marchés en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde, les taux d'intérêt et les cours du change, les marchés boursiers et financiers mondiaux, la gestion des risques liés à la liquidité du marché et au financement, l'évolution des conventions et des méthodes comptables utilisées pour présenter la situation financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables principales), l'effet de l'application de modifications comptables futures, les risques liés à l'exploitation et à la réputation, la concurrence, les progrès technologiques, l'évolution des lois et des règlements gouvernementaux, les modifications des lois fiscales, les poursuites judiciaires ou les procédures d'application de la réglementation inattendues, les catastrophes, les éclosions d'une maladie ou de pandémies (comme la COVID-19), la capacité d'IGM et de Lifeco à réaliser des opérations stratégiques, à intégrer les sociétés acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance, la possibilité que l'opération ne soit pas menée à bien ou ne le soit pas de la manière prévue, y compris l'incapacité de satisfaire à toute condition de l'opération ou de réaliser les avantages prévus de l'opération et la mesure dans laquelle IGM et Lifeco et leurs filiales respectives réussissent à prévoir et à gérer les facteurs qui précèdent.

Le lecteur est prié de noter que cette liste de facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les énoncés prospectifs d'IGM ou de Lifeco n'est pas exhaustive. Il est également invité à examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Sauf si cela est exigé expressément par les lois canadiennes applicables, IGM et Lifeco déclinent toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs pour tenir compte de faits survenus après la date à laquelle ceux-ci ont été faits ou de la survenance d'événements imprévus, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou pour un autre motif.

Des renseignements supplémentaires concernant les risques et incertitudes des entreprises d'IGM et de Lifeco et les facteurs ou hypothèses importants sur lesquels les renseignements contenus dans les énoncés prospectifs sont fondés sont fournis dans leurs documents d'information déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et accessibles au www.sedar.com.

SOURCE La Société financière IGM Inc.

Renseignements: Pour la Financière IGM/Mackenzie : Demandes des médias, Nini Krishnappa, [email protected], 647-828-2553 ; Relations avec les investisseurs, Keith Potter, [email protected], 204-955-2404 ; Pour Great-West Lifeco : Relations avec les médias, Liz Kulyk, [email protected], 204-391-8515 ; Relations avec les investisseurs, Deirdre Neary, [email protected], 647-328-2134 ; Pour Northleaf Capital Partners : Relations avec les médias, Wojtek Dabrowski, [email protected], 647-825-5009 ; Relations avec les investisseurs, Nadine Cannata, [email protected], 416-616-4259

Liens connexes

www.igmfinancial.com