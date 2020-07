Le nom de six fonds sera modifié afin de refléter un changement de stratégie

TORONTO, le 15 juill. 2020 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui avoir modifié la stratégie de sa gamme de fonds communs TOBAM dans le but de procurer aux investisseurs une exposition au marché rehaussée.

Afin d'accroître davantage la diversification, chaque fonds investira presque tout son actif de façon à reproduire l'indice TOBAM auquel il est associé. En employant l'approche Maximum Diversification®, chaque indice TOBAM vise à créer un portefeuille d'actions davantage diversifié que les indices pondérés en fonction de la capitalisation boursière.

En raison de ce changement de stratégie, le nom de six fonds sera modifié à compter d'aujourd'hui :

Ancien nom du fonds Nouveau nom du fonds Fonds d'actions de marchés émergents à forte diversification Mackenzie Fonds indiciel Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie Catégorie Mackenzie Actions canadiennes à forte diversification Catégorie indicielle Diversification maximale Canada Mackenzie Fonds d'actions mondiales à forte diversification Mackenzie Fonds indiciel Diversification maximale Marchés développés mondiaux Mackenzie Fonds d'actions européennes à forte diversification Mackenzie Fonds indiciel Diversification maximale Marchés développés européens Mackenzie Fonds d'actions américaines à forte diversification Mackenzie Fonds indiciel Diversification maximale États-Unis Mackenzie Fonds d'actions internationales à forte diversification Mackenzie Fonds indiciel Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex-Amérique du Nord Mackenzie

Aucune mesure n'est requise de la part des investisseurs.

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 140,4 milliards de dollars au 30 juin 2020, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total de 165,4 milliards de dollars au 30 juin 2020. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de TOBAM

TOBAM est une société de gestion d'actifs qui offre des services en placements innovants conçus pour accroître la diversification. Sa mission consiste à fournir des solutions rationnelles et professionnelles aux investisseurs de long terme dans un contexte de marchés efficients (c.-à-d. non-prévisibles). L'approche Maximum Diversification®, processus de placement phare de TOBAM créé en 2006, s'appuie sur des travaux de recherche inédits et brevetés et sur une définition mathématique de la diversification pour offrir aux clients une exposition de base diversifiée aux marchés des actions et des titres à revenu fixe. La société gère 7,3 milliards $ US (en date de juin 2020) en actions, titres à revenu fixe et stratégies multi-actifs. L'équipe regroupe 47 professionnels de 18 nationalités.

