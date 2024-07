TORONTO, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie »), a annoncé aujourd'hui que la valeur liquidative par part ( « valeur liquidative ») du FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie (TSX : QEBL) a été incorrectement déclarée du 7 novembre 2023 au 17 juin 2024 (la « période »). Au cours de la période, les valeurs liquidatives incorrectement déclarées variaient entre 124,5 et 528,5 points de base. Au 17 juin 2024, l'actif géré de QEBL s'établissait à 21,8 millions $. Mackenzie a remboursé intégralement au FNB la somme de 21 533 $ au titre de l'impact de cette déclaration inexacte.

Pour une liste complète des valeurs liquidatives incorrectement déclarées et recalculées au cours de la période, veuillez consulter le tableau ici.

Pour de plus amples renseignements sur le FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie, visitez placementsmackenzie.com. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous au 1-800-387-0780 (FRANÇAIS) ou au 1-800-387-0614 (ANGLAIS).

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 202,1 milliards de dollars au 30 juin 2024. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Hong Kong et à Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 252 milliards de dollars au 30 juin 2024. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Mackenzie Financial Corporation

Pour de plus amples renseignements : Valérie Dupuis, Placements Mackenzie (Québec), 514-622-4843, [email protected] ; Hilary Bassett, Placements Mackenzie, 416-951-7558, [email protected]