Placements Mackenzie annonce un plafonnement relatif

TORONTO, le 28 sept. 2020 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui le plafonnement relatif de la Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines et de la Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines - Devises neutres à compter du 29 octobre 2020 suite à des contraintes de capacité.

Ces fonds seront fermés aux Nouvelles souscriptions, à l'exception des achats des types d'investisseurs suivants :

Ceux qui détiennent des titres des fonds en date du 29 octobre 2020 et les investisseurs qui souscrivent à un programme systématique.

les investisseurs qui souscrivent à un programme systématique. Ceux qui souscrivent à ces fonds par le biais d'un compte discrétionnaire et dont le conseiller a signé une Attestation d'inscription à la gestion de portefeuille du représentant inscrit de Mackenzie.

« La Catégorie Mackenzie Croissance petites et moyennes capitalisations américaines et la Catégorie Mackenzie Croissance petites et moyennes capitalisations américaines - Devises neutres ont procuré des rendements très solides comparés à ceux de leurs indice et homologues, ce qui a donné lieu à une croissance soutenue des actifs au cours des dernières années, a déclaré Kristi Ashcroft, vice-présidente principale et chef des produits, Placements Mackenzie. La fermeture de ces fonds aux nouveaux investisseurs devrait contribuer à assurer que nous protégeons l'intégrité du processus de placement des gestionnaires de portefeuille et que de fortes entrées de capitaux n'entravent pas la capacité des gestionnaires à atteindre les objectifs de placement des fonds. Nous sommes d'avis que cela est dans le meilleur intérêt des investisseurs. »

Pour les investisseurs qui ne détiennent aucun des fonds mais souhaitent accéder à la croissance du secteur des moyennes capitalisations américaines, Mackenzie a lancé le Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie le 20 mai 2020 et lancera le Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie - Devises neutres plus tard cet automne.

Les deux fonds sont gérés par la même équipe qui s'occupe de la Catégorie Mackenzie Croissance petites et moyennes capitalisations américaines et la Catégorie Mackenzie Croissance petites et moyennes capitalisations américaines - Devises neutres. Dirigée par Phil Taller, gestionnaire de portefeuille primé et vice-président principal, l'équipe de croissance Mackenzie comprend Sonny Aggarwal, gestionnaire de portefeuille et vice-président, ainsi que John Lumbers, gestionnaire de portefeuille en second. L'équipe tire profit de son expertise et de ses connaissances approfondies dans le domaine des sociétés américaines à moyenne capitalisation pour rechercher des opportunités d'investissement susceptibles de générer une croissance du capital à long terme. En outre, M. Taller dirige également l'équipe de gestion du Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie, qui est une autre option offerte par Mackenzie aux investisseurs cherchant à s'exposer au marché des petites et moyennes capitalisations.

