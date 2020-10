TORONTO, le 30 oct. 2020 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui que Arup Datta, vice-président principal et chef de l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie, assumera les responsabilités de la gestion de portefeuille du Fonds d'actions mondiales Mackenzie à compter du 16 novembre 2020.

M. Datta s'est joint à Placements Mackenzie en 2017 et gère plusieurs autres stratégies auprès de la société. Lui et son équipe appliqueront une approche d'investissement quantitative au fonds, laquelle analyse des milliers de titres en continu.

Rick Weed, le gestionnaire de portefeuille actuel du Fonds d'actions mondiales Mackenzie, quittera l'entreprise le 31 décembre 2020. M. Weed collaborera avec notre équipe de gestion des placements principale afin d'assurer le transfert harmonieux et ordonné de ses responsabilités de gestionnaire de fonds. Mackenzie aimerait remercier M. Weed pour sa contribution et lui souhaite tout le succès possible dans ses projets futurs.

