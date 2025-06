TORONTO, le 6 juin 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui les résultats d'une assemblée extraordinaire qui s'est tenue le jeudi 5 juin 2025, au cours de laquelle, les investisseurs et investisseuses ont approuvé le changement de l'objetif de placement du Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill (le « Fonds »).

Le 27 juin 2025 ou aux environs de cette date, la fourchette de répartition du Fonds passera de ses objectifs de placement à ses stratégies de placement. Les stratégies de placement du Fonds seront révisées afin d'augmenter la pondération maximale des actions dans le portefeuille de 60-70 pour cent à 60-90 pour cent et de réduire la pondération minimale des titres à revenu fixe de 30-40 pour cent à 10-40 pour cent.

Pour de plus amples renseignements sur le changement d'objectif de placement proposé annoncé le 5 mars, veuillez consulter Placements Mackenzie annonce des changements à certains fonds communs de placement FNB

À propos de Placements Mackenzie

