TORONTO, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui les résultats d'assemblées extraordinaires qui se sont tenues le vendredi 6 septembre 2024, au cours desquelles les investisseurs et investisseuses ont approuvé une série de fusions de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse (FNB). Les fusions devraient avoir lieu le ou vers le 27 septembre 2024.

Fusions de fonds communs de placement

Les fusions de fonds communs de placement suivantes ont été approuvées :

Fonds fusionné Fusionné avec (Fonds prorogé) Fonds indiciel Diversification maximale Marchés développés mondiaux Mackenzie Fonds mondial à faible volatilité Mackenzie Fonds indiciel Diversification maximale Canada Mackenzie Fonds d'actions canadiennes Mackenzie Fonds indiciel Diversification maximale États-Unis Mackenzie Fonds mondial à faible volatilité Mackenzie

Fusions de FNB

Les fusions de FNB suivantes ont été approuvées :

FNB fusionné Fusionné avec (FNB prorogé) FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex-Amérique du Nord Mackenzie (symbole : MXU) FNB mondial à faible volatilité Mackenzie (symbole : MWLV) FNB Diversification maximale Marchés développés mondiaux Mackenzie (symbole : MWD) FNB mondial à faible volatilité Mackenzie (symbole : MWLV) FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie (symbole : MEE) FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie (symbole : QEE) FINB Diversification maximale Canada Mackenzie (symbole : MKC) FNB canadien à faible volatilité Mackenzie (symbole : MCLV) FINB Diversification maximale États-Unis Mackenzie (symbole : MUS) FNB américain à faible volatilité Mackenzie (symbole : MULV)

Pour de plus amples renseignements sur les fusions, veuillez consulter Placements Mackenzie annonce des changements proposés à sa gamme de fonds communs de placement et de FNB

Données de : TOBAM Maximum Diversification All World Developed ex North America Index, TOBAM Maximum Diversification All World Developed Index, TOBAM Maximum Diversification Emerging Index, TOBAM Maximum Diversification Canada Index et TOBAM Maximum Diversification USA Index droit d'auteur ©2024, TOBAM S.A.S. Tous droits réservés. TOBAM et Maximum diversification sont chacune une marque déposée et une marque de service de TOBAM S.A.S. ou de ses filiales (« TOBAM ») et sont utilisées sous licence à certaines fins par Corporation Financière Mackenzie. La reproduction des données et des renseignements de TOBAM sous une quelconque forme est interdite, sauf accord écrit préalable de TOBAM S.A.S. Le Fonds indiciel Diversification maximale Marchés développés mondiaux Mackenzie, le Fonds indiciel Diversification maximale Canada Mackenzie, le Fonds indiciel Diversification maximale États-Unis Mackenzie, le Fonds Diversification maximale Multi-actifs mondiaux Mackenzie, le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex-Amérique du Nord Mackenzie, le FNB Diversification maximale Marchés développés mondiaux Mackenzie, le FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie, le FINB Diversification maximale Canada Mackenzie et le FINB Diversification maximale États-Unis Mackenzie ne sont pas commandités, vendus ou promus par TOBAM et TOBAM n'émet aucune déclaration concernant l'occasion d'investir dans ces fonds/FNB. TOBAM ne garantit en aucun cas l'exactitude ni l'exhaustivité des données ou renseignements et ne sera aucunement tenue responsable de toute erreur ou omission ou de tout résultat obtenu suite à l'utilisation de ces données ou renseignements. TOBAM NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, TOUTE GARANTIE DE MARCHANDABILITÉ OU D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 208,6 milliards de dollars au 31 août 2024. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Hong Kong et à Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 260 milliards de dollars au 31 août 2024. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Mackenzie Financial Corporation

Pour de plus amples renseignements : Kim Tran, Placements Mackenzie (Québec), 514-217-1684, [email protected]; Hilary Bassett, Placements Mackenzie, 416-951-7558, [email protected]