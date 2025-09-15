Placements Mackenzie annonce les distributions trimestrielles deseptembre 2025 pour ses fonds négociés en bourse English
15 sept, 2025, 07:30 ET
TORONTO, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces trimestrielles de septembre 2025 pour ses fonds négociés en bourse (« FNB ») indiqués ci-dessous qui se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Cboe Canada. Les porteuses et porteurs de parts inscrits au registre en date du 22 septembre 2025 recevront une distribution en espèces payable le 29 septembre 2025.
Les détails des montants de distribution par part sont les suivants :
|
FNB Mackenzie
|
Symbole
|
Distribution
|
Devise
|
CUSIP
|
ISIN
|
Versement
|
Bourse
|
FNB canadien à faible volatilité Mackenzie
|
MCLV
|
0,14150 $
|
$ CA
|
554555102
|
CA5545551023
|
Trimestrielle
|
TSX
|
FNB américain à faible volatilité Mackenzie
|
MULV
|
0,05120 $
|
$ CA
|
554914101
|
CA5549141011
|
Trimestrielle
|
TSX
|
FINB Actions canadiennes grandes capitalisations Mackenzie
|
QCE
|
1,10050 $
|
$ CA
|
55454W104
|
CA55454W1041
|
Trimestrielle
|
TSX
|
FINB Actions canadiennes Mackenzie
|
QCN
|
1,08100 $
|
$ CA
|
55453U109
|
CA55453U1093
|
Trimestrielle
|
TSX
|
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie
|
QUU
|
0,61919 $
|
$ CA
|
55454T101
|
CA55454T1012
|
Trimestrielle
|
TSX
|
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (couvert en $ CA)
|
QAH
|
0,50678 $
|
$ CA
|
55455M105
|
CA55455M1059
|
Trimestrielle
|
TSX
|
FINB Actions internationales Mackenzie
|
QDX
|
0,90328 $
|
$ CA
|
55455T100
|
CA55455T1003
|
Trimestrielle
|
TSX
|
FINB Actions internationales Mackenzie (couvert en $ CA)
|
QDXH
|
0,95516 $
|
$ CA
|
55455Y109
|
CA55455Y1097
|
Trimestrielle
|
TSX
|
FINB socialement responsable Amérique du Nord Wealthsimple
|
WSRI
|
0,13743 $
|
$ CA
|
94701L108
|
CA94701L1085
|
Trimestrielle
|
TSX
|
FINB socialement responsable de marchés développés ex Amérique du Nord Wealthsimple
|
WSRD
|
0,11768 $
|
$ CA
|
94701J103
|
CA94701J1030
|
Trimestrielle
|
TSX
|
FINB d'immobilier des marchés développés Mackenzie
|
QRET
|
0,85258 $
|
$ CA
|
55454K100
|
CA55454K1003
|
Trimestrielle
|
TSX
|
FINB mondial d'infrastructures Mackenzie
|
QINF
|
0,98782 $
|
$ CA
|
554547109
|
CA5545471099
|
Trimestrielle
|
TSX
|
FNB de répartition équilibrée Mackenzie
|
MBAL
|
0,15120 $
|
$ CA
|
554551101
|
CA5545511019
|
Trimestrielle
|
TSX
|
FNB de répartition prudente Mackenzie
|
MCON
|
0,14554 $
|
$ CA
|
554567107
|
CA5545671078
|
Trimestrielle
|
TSX
|
FNB de répartition de croissance Mackenzie
|
MGRW
|
0,15446 $
|
$ CA
|
554570101
|
CA5545701016
|
Trimestrielle
|
TSX
|
FNB de répartition toutes actions Mackenzie
|
MEQT
|
0,12016 $
|
$ CA
|
55452A104
|
CA55452A1049
|
Trimestrielle
|
TSX
|
FINB d'actions mondiales charia Wealthsimple
|
WSHR
|
0,08001 $
|
$ CA
|
94701W104
|
CA94701W1041
|
Trimestrielle
|
Cboe Canada
Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, visitez placementsmackenzie.com.
Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.
Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds négocié en bourse. Si les distributions que verse un fonds négocié en bourse sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds négocié en bourse a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Votre prix de base rajusté sera réduit par le montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.
À propos de Placements Mackenzie
Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 231 milliards de dollars au 31 août 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 292 milliards de dollars au 31 août 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.
SOURCE Mackenzie Financial Corporation
Relations avec les médias - Français, Christina Baron, 514-889-2945, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais, Jaimie Roebuck, 647-629-2747, [email protected]
