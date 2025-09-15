Placements Mackenzie annonce les distributions trimestrielles deseptembre 2025 pour ses fonds négociés en bourse English

Nouvelles fournies par

Mackenzie Financial Corporation

15 sept, 2025, 07:30 ET

TORONTO, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces trimestrielles de septembre 2025 pour ses fonds négociés en bourse (« FNB ») indiqués ci-dessous qui se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Cboe Canada. Les porteuses et porteurs de parts inscrits au registre en date du 22 septembre 2025 recevront une distribution en espèces payable le 29 septembre 2025.

Les détails des montants de distribution par part sont les suivants :

FNB Mackenzie

Symbole 

Distribution
par part ($)

Devise

CUSIP

ISIN

Versement
Fréquence

Bourse

FNB canadien à faible volatilité Mackenzie

MCLV

0,14150 $

$ CA

554555102

CA5545551023

Trimestrielle

TSX

FNB américain à faible volatilité Mackenzie

MULV

0,05120 $

$ CA

554914101

CA5549141011

Trimestrielle

TSX

FINB Actions canadiennes grandes capitalisations Mackenzie

QCE

1,10050 $

$ CA

55454W104

CA55454W1041

Trimestrielle

TSX

FINB Actions canadiennes Mackenzie

QCN

1,08100 $

$ CA

55453U109

CA55453U1093

Trimestrielle

TSX

FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie

QUU

0,61919 $

$ CA

55454T101

CA55454T1012

Trimestrielle

TSX

FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (couvert en $ CA)

QAH

0,50678 $

$ CA

55455M105

CA55455M1059

Trimestrielle

TSX

FINB Actions internationales Mackenzie

QDX

0,90328 $

$ CA

55455T100

CA55455T1003

Trimestrielle

TSX

FINB Actions internationales Mackenzie (couvert en $ CA)

QDXH

0,95516 $

$ CA

55455Y109

CA55455Y1097

Trimestrielle

TSX

FINB socialement responsable Amérique du Nord Wealthsimple

WSRI

0,13743 $

$ CA

94701L108

CA94701L1085

Trimestrielle

TSX

FINB socialement responsable de marchés développés ex Amérique du Nord Wealthsimple

WSRD

0,11768 $

$ CA

94701J103

CA94701J1030

Trimestrielle

TSX

FINB d'immobilier des marchés développés Mackenzie

QRET

0,85258 $

$ CA

55454K100

CA55454K1003

Trimestrielle

TSX

FINB mondial d'infrastructures Mackenzie

QINF

0,98782 $

$ CA

554547109

CA5545471099

Trimestrielle

TSX

FNB de répartition équilibrée Mackenzie

MBAL

0,15120 $

$ CA

554551101

CA5545511019

Trimestrielle

TSX

FNB de répartition prudente Mackenzie

MCON

0,14554 $

$ CA

554567107

CA5545671078

Trimestrielle

TSX

FNB de répartition de croissance Mackenzie

MGRW

0,15446 $

$ CA

554570101

CA5545701016

Trimestrielle

TSX

FNB de répartition toutes actions Mackenzie

MEQT

0,12016 $

$ CA

55452A104

CA55452A1049

Trimestrielle

TSX

FINB d'actions mondiales charia Wealthsimple

WSHR

0,08001 $

$ CA

94701W104

CA94701W1041

Trimestrielle

Cboe Canada

Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, visitez placementsmackenzie.com.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds négocié en bourse. Si les distributions que verse un fonds négocié en bourse sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds négocié en bourse a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Votre prix de base rajusté sera réduit par le montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.

À propos de Placements Mackenzie
Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 231 milliards de dollars au 31 août 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 292 milliards de dollars au 31 août 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Mackenzie Financial Corporation

Relations avec les médias - Français, Christina Baron, 514-889-2945, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais, Jaimie Roebuck, 647-629-2747, [email protected]

Profil de l'entreprise

Mackenzie Financial Corporation