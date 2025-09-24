Placements Mackenzie annonce les distributions de septembre 2025 pour ses fonds négociés en bourse English

Mackenzie Financial Corporation

24 sept, 2025, 07:30 ET

TORONTO, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces mensuelles de septembre 2025 pour les fonds négociés en bourse (« FNB ») indiqués ci-dessous, qui se négocient à la Bourse de Toronto (« TSX ») et à la Cboe Canada. Les porteuses et porteurs de parts inscrits au registre le 1er octobre 2025 recevront une distribution en espèces payable le 8 octobre 2025.

Les détails des montants de distribution par part sont les suivants :

FNB Mackenzie

Symbole

Distribution
par part
($)

CUSIP

ISIN

Fréquence
du
versement

Bourse

FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie

MGB

0,04913 $

55452P101

CA55452P1018

Mensuelle

TSX

FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie

MUB

0,06346 $

55454N104

CA55454N1042

Mensuelle

TSX

FNB de revenu à taux variable Mackenzie

MFT

0,10628 $

55453X103

CA55453X1033

Mensuelle

TSX

FNB de revenu fixe canadien stratégique Mackenzie

MKB

0,04052 $

55452R107

CA55452R1073

Mensuelle

TSX

FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie

MCSB

0,05171 $

55452Q109

CA55452Q1090

Mensuelle

TSX

FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie

QBB

0,25197 $

55452S105

CA55452S1056

Mensuelle

TSX

FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie

QSB

0,26238 $

55453K101

CA55453K1012

Mensuelle

TSX

FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA)

QUIG

0,28804 $

55455H106

CA55455H1064

Mensuelle

TSX

FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en $ CA)

QHY

0,44626 $

55455K109

CA55455K1093

Mensuelle

TSX

FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie

QEBL

0,34219 $

55455J102

CA55455J1021

Mensuelle

TSX

FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA)

QEBH

0,32281 $

55454J103

CA55455J1030

Mensuelle

TSX

FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en $ CA)

QDXB

0,22515 $

55454P109

CA55454P1099

Mensuelle

TSX

FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en $ CA)

QUB

0,22700 $

554557108

CA5545571088

Mensuelle

TSX

FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie

MGAB

0,05637 $

554552208

CA5545522081

Mensuelle

TSX

FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie

QASH

0,11787 $

554564104

 

CA5545641048

Mensuelle

TSX

FINB Obligations à long terme du gouvernement américain Mackenzie

QTLT

0,26139 $

   55454Q107

 

CA55454Q1072

Mensuelle

TSX

FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie

QLB

0,29025 $

   55455N103

 

CA55455N1033

Mensuelle

TSX

FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie

MHYB

0,06984 $

55454M106

CA55454M1068

Mensuelle

Cboe Canada

 FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie

QCB

0,34444 $

 55454A102

 CA55454A1021

 Mensuelle

 

Cboe Canada

 FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA)

QTIP

0,33939 $

 55456B108

 CA55456B1085

 Mensuelle

 

Cboe Canada

FNB mondial d'obligations durables Mackenzie

MGSB

0,03596 $

554565101

 CA5545651013

 Mensuelle

 

Cboe Canada

FINB d'obligations vertes nord-américaines Wealthsimple (couvert en $ CA)

WSGB

0,05046 $

 94702B109

 CA94702B1094

 Mensuelle

 

Cboe Canada

FNB d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Échéance 2027 Mackenzie

MTBA

0,04431 $

554554105

 CA5545541057

 Mensuelle

 TSX

FNB d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Échéance 2029 Mackenzie

MTBB

0,05370 $

554540104

 CA5545401047

 Mensuelle

 TSX

FNB d'obligations de prêts collatéralisés AAA Mackenzie

MAAA

0,22922 $

554538108

CA5545381082

Mensuelle

TSX

FNB de dividendes américains à rendement élevé Mackenzie

MHDU

0,00000 $

55454F101

CA55454F1018

Mensuelle

TSX

FNB de dividendes canadiens à rendement élevé Mackenzie

MHDC

0,00000 $

554563106

CA5545631064

Mensuelle

TSX

Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, visitez placementsmackenzie.com.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds négocié en bourse. Si les distributions que verse un fonds négocié en bourse sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds négocié en bourse a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Votre prix de base rajusté sera réduit par le montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.

À propos de Placements Mackenzie
Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif d'environ 231 milliards de dollars au 31 août 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 292 milliards de dollars au 31 août 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Mackenzie Financial Corporation

Relations avec les médias - Français, Christina Baron, 514-889-2945, [email protected]; Relations avec les médias Anglais, Jaimie Roebuck, 647-629-2747, [email protected]

