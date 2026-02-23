Placements Mackenzie annonce les distributions de février 2026 pour ses fonds négociés en bourse English
Nouvelles fournies parMackenzie Financial Corporation
23 févr, 2026, 07:30 ET
TORONTO, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces mensuelles de février 2026 pour ses fonds négociés en bourse (« FNB ») indiqués ci-dessous qui se négocient à la Bourse de Toronto et à la Cboe Canada. Les porteurs de parts inscrits au registre le 2 mars 2026 recevront une distribution en espèces payable le 9 mars 2026.
Les détails des montants de distribution par part sont les suivants :
|
FNB Mackenzie
|
Symbole
|
Distribution par part ($)
|
CUSIP
|
ISIN
|
Fréquence du versement
|
Bourse
|
FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie
|
MGB
|
0,04816 $
|
55452P101
|
CA55452P1018
|
Mensuelle
|
TSX
|
FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie
|
MUB
|
0,06457 $
|
55454N104
|
CA55454N1042
|
Mensuelle
|
TSX
|
FNB de revenu à taux variable Mackenzie
|
MFT
|
0,08317 $
|
55453X103
|
CA55453X1033
|
Mensuelle
|
TSX
|
FNB de revenu fixe canadien stratégique Mackenzie
|
MKB
|
0,05892 $
|
55452R107
|
CA55452R1073
|
Mensuelle
|
TSX
|
FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie
|
MCSB
|
0,05061 $
|
55452Q109
|
CA55452Q1090
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie
|
QBB
|
0,24835 $
|
55452S105
|
CA55452S1056
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie
|
QSB
|
0,23978 $
|
55453K101
|
CA55453K1012
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA)
|
QUIG
|
0,27086 $
|
55455H106
|
CA55455H1064
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en $ CA)
|
QHY
|
0,42113 $
|
55455K109
|
CA55455K1093
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie
|
QEBL
|
0,32666 $
|
55455J102
|
CA55455J1021
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA)
|
QEBH
|
0,31335 $
|
55454J103
|
CA55455J1030
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en $ CA)
|
QDXB
|
0,16083 $
|
55454P109
|
CA55454P1099
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en $ CA)
|
QUB
|
0,19606 $
|
554557108
|
CA5545571088
|
Mensuelle
|
TSX
|
FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie
|
MGAB
|
0,04529 $
|
554552208
|
CA5545522081
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie
|
QASH
|
0,09747 $
|
554564104
|
CA5545641048
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations à long terme du gouvernement américain Mackenzie
|
QTLT
|
0,22368 $
|
55454Q107
|
CA55454Q1072
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie
|
QLB
|
0,24474 $
|
55455N103
|
CA55455N1033
|
Mensuelle
|
TSX
|
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie
|
MHYB
|
0,07456 $
|
55454M106
|
CA55454M1068
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie
|
QCB
|
0,33213 $
|
55454A102
|
CA55454A1021
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA)
|
QTIP
|
0,00000 $
|
55456B108
|
CA55456B1085
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie
|
MGSB
|
0,04432 $
|
554565101
|
CA5545651013
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FINB d'obligations vertes nord-américaines Wealthsimple (couvert en $ CA)
|
WSGB
|
0,05930 $
|
94702B109
|
CA94702B1094
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Objectif 2027 Mackenzie
|
MTBA
|
0,01903 $
|
554554105
|
CA5545541057
|
Mensuelle
|
TSX
|
FNB d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Objectif 2029 Mackenzie
|
MTBB
|
0,02375 $
|
554540104
|
CA5545401047
|
Mensuelle
|
TSX
|
FNB d'obligations de prêts collatéralisés AAA Mackenzie
|
MAAA
|
0,20478 $
|
554538108
|
CA5545381082
|
Mensuelle
|
TSX
|
FNB de dividendes américains à rendement élevé Mackenzie
|
MHDU
|
0,08946 $
|
55454F101
|
CA55454F1018
|
Mensuelle
|
TSX
|
FNB de dividendes canadiens à rendement élevé Mackenzie
|
MHDC
|
0,09900 $
|
554563106
|
CA5545631064
|
Mensuelle
|
TSX
Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, visitez placementsmackenzie.com.
Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.
Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds négocié en bourse. Si les distributions que verse un fonds négocié en bourse sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds négocié en bourse a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Votre prix de base rajusté sera réduit par le montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.
À propos de Placements Mackenzie
Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 246 milliards de dollars au 31 janvier 2026. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 316 milliards de dollars au 31 janvier 2026, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.
SOURCE Mackenzie Financial Corporation
Relations avec les médias - Français : Hiba Al Mondalek, 438-969-8234, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais : Jaimie Roebuck, 647-629-2747, [email protected]
Partager cet article