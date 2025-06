TORONTO, le 6 juin 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui des renseignements supplémentaires en rapport avec la dissolution et le rachat de parts en $ US des fonds négociés en bourse (« FNB ») indiqués ci-dessous, annoncés précédemment le 14 mars 2025.

Les parts du FINB mondial de dividendes durables Mackenzie (TSX : MDVD et MDVD.U) et les parts en $ US du FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (TSX : QUU.U) ont été radiées de la Bourse de Toronto le 3 juin 2025. Le produit de la liquidation des actifs, déduction faite de tous les passifs et charges engagés en rapport avec les FNB, a été établi le 4 juin 2025 et se présente comme suit :

Nom du FNB Symbole Produit de la dissolution par part FINB mondial de dividendes durables Mackenzie MDVD 28.132954 (CA) FINB mondial de dividendes durables Mackenzie ($ US) MDVD.U 20.529585 (US)

Nom du FNB Symbole Produit du rachat de parts en $ US FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie QUU.U 172.998396 (US)

Chaque porteur ou porteuse de parts recevra le produit de la dissolution et le produit du rachat au prorata comme il est indiqué dans le tableau ci-dessus, et aucune autre mesure n'est requise de la part des porteurs et porteuses de parts.

Le produit de la dissolution et le produit du rachat seront versés aux Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS ») vers le 9 juin 2025, que les investisseurs et investisseuses recevront par la suite en fonction des délais de traitement des opérations de courtage qui leur sont propres.

Pour de plus amples renseignements à propos de la dissolution et du rachat de parts en $ US des FNB ci-dessus, veuillez consulter: Placements Mackenzie annonce la dissolution du FINB mondial de dividendes durables Mackenzie et le rachat de parts en $ US du FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie

Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, visitez placementsmackenzie.com.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds négocié en bourse. Si les distributions que verse un fonds négocié en bourse sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds négocié en bourse a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Votre prix de base rajusté sera réduit par le montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.

