TORONTO, le 14 mars 2025 /CNW/ - Dans le cadre de ses efforts continus visant à rationaliser sa gamme de produits, Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a aujourd'hui annoncé la dissolution d'un fonds négocié en bourse (le « FNB dissous ») ainsi que le rachat de parts en $ US d'un autre FNB.

Dissolution du FINB mondial de dividendes durables Mackenzie

Mackenzie mettra fin au FINB mondial de dividendes durables Mackenzie (symbole : MDVD/MDVD.U) le ou vers le 4 juin 2025 (la « Date de dissolution »).

Le FNB dissous cessera d'être négocié et sera volontairement retiré de la Bourse de Toronto à la demande de Mackenzie à la clôture du marché le ou vers le 4 juin 2025.

À la clôture du marché à la date de dissolution ou aux environs de celle-ci, toutes les parts du FNB dissous seront annulées, et peu après Mackenzie distribuera aux porteurs et porteuses de parts le produit net de la liquidation des actifs du FNB dissous ainsi que la distribution finale des revenus du FNB dissous (au besoin).

Rachat des parts en $ US du FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie

À la clôture du marché le ou vers le 4 juin 2025, toutes les parts de la série en $ US en circulation (les « parts en $ US ») du FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (symbole : QUU.U) cesseront d'être négociées et seront volontairement retirées de la Bourse de Toronto à la demande de Mackenzie.

Toutes les parts en $ US en circulation du FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie seront rachetées en espèces à leur valeur liquidative par part après la clôture du marché le ou vers le 4 juin 2025 (la « date de rachat »). Les parts de la série en $ CA du FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie resteront inchangées et continueront d'être cotées.

Aucune mesure n'est requise de la part des investisseurs et investisseuses, qui recevront un avis au moins 60 jours avant la date de dissolution ou de rachat, selon le cas. À compter du 17 mars 2025, aucune autre souscription directe de parts du FNB dissous ou de parts en $ US du FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie ne sera acceptée par Mackenzie. Les porteurs et porteuses de parts du FNB dissous ou de parts en $ US du FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie pourront vendre leurs parts à la Bourse de Toronto jusqu'au 4 juin 2025.

Mackenzie publiera un communiqué de presse le 4 juin 2025 qui confirmera les détails de la dissolution du FNB et du rachat de parts en $ US du FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif d'environ 220 milliards de dollars au 28 février 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 278 milliards de dollars au 28 février 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Mackenzie Financial Corporation

Relations avec les médias - Français, Christina Baron, 514-889-2945, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais, Jaimie Roebuck, 647-629-2747, [email protected]