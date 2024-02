TORONTO, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de ses efforts continus visant à rationaliser sa gamme de produits, Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a aujourd'hui annoncé la dissolution du Fonds ascension de développement durable chinois Power Sustainable (le « Fonds ») et du FNB complémentarité de portefeuille Mackenzie (le « FNB ») (symbole MPCF).

Dissolution du Fonds ascension de développement durable chinois Power Sustainable

Mackenzie mettra fin au Fonds ascension de développement durable chinois Power Sustainable le ou vers le 15 avril 2024 (la « Date de dissolution du fonds »).

Aucune mesure n'est requise de la part des investisseurs et investisseuses. Les investisseurs et investisseuses dans le fonds recevront un avis à propos de sa dissolution au moins 60 jours avant la Date de dissolution du fonds.

Les investisseurs et investisseuses pourront échanger ou racheter des titres du Fonds à tout moment jusqu'à la fermeture des bureaux à la Date de dissolution du fonds, sous réserve des procédures et des exigences énoncées dans le prospectus du Fonds.

Dissolution du FNB complémentarité de portefeuille Mackenzie

Mackenzie mettra fin au FNB complémentarité de portefeuille Mackenzie le ou vers le 23 avril 2024 (la « Date de dissolution du FNB »).

Aucune mesure n'est requise de la part des investisseurs et investisseuses. Les investisseurs et investisseuses dans le FNB recevront un avis à propos de sa dissolution au moins 60 jours avant la Date de dissolution du FNB. À compter d'aujourd'hui, aucune autre souscription directe de parts du FNB ne sera acceptée par Mackenzie. Les droits d'échange et de rachat des porteurs et porteuses de parts du FNB cesseront à la Date de la dissolution du FNB.

Le FNB cessera d'être négocié et sera volontairement retiré de la Bourse de Toronto à la demande de Mackenzie après la fermeture du marché le ou vers le 22 avril 2024.

À la clôture du marché à la Date de dissolution du FNB, toutes les parts du FNB seront annulées, et Mackenzie distribuera aux porteurs et porteuses de parts le produit net de la liquidation des actifs du FNB ainsi que la distribution finale des revenus du FNB, au besoin.

Mackenzie publiera un communiqué de presse le 23 avril 2024 pour confirmer les détails de la dissolution du FNB.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 195,7 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré était d'environ 240 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

Renseignements: Kim Tran, Placements Mackenzie (Québec), 514-217-1684, [email protected]; Hilary Bassett, Placements Mackenzie, 416-951-7558, [email protected]