Placements Mackenzie annonce l'approbation de fusions de fonds et d'un changement d'objectifs de placement d'un fonds

TORONTO, le 25 juill. 2019 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé les résultats d'une assemblée extraordinaire tenue hier dans le cadre de laquelle les investisseurs ont approuvé deux fusions de fonds visant à rationaliser la gamme de produits de Mackenzie et en faciliter la navigation par les investisseurs :

Le fonds existant (fonds en dissolution) sera fusionné dans (fonds prorogé) Fonds canadien équilibré Mackenzie Fonds de revenu stratégique Mackenzie Fonds de revenu stratégique américain Mackenzie Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie

Les fusions entreront en vigueur le 16 août 2019 ou aux environs de cette date.

Modification des objectifs de placement et du nom d'un fonds

Lors de l'assemblée extraordinaire, les investisseurs ont approuvé des changements aux objectifs de placement du Fonds de ressources canadiennes Mackenzie. Le 16 août 2019 ou aux environs de cette date, les nouveaux objectifs de placement du fonds entreront en vigueur et le fonds sera renommé Fonds mondial de ressources Mackenzie.

Pour de plus amples renseignements au sujet des fusions et des changements d'objectifs de placement, veuillez visiter placementsmackenzie.com/fusions2019.

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 139 milliards de dollars au 30 juin 2019, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total de 162 milliards de dollars au 30 juin 2019. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

