TORONTO, le 10 avril 2026 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a aujourd'hui annoncé les deux fusions de fonds indiquées ci-dessous, lesquelles s'inscrivent dans le cadre de ses efforts continus visant à rationaliser sa gamme de produits.

Fonds fusionné Fusionné avec (Fonds prorogé) Fonds de valeur Mackenzie Cundill II Fonds de valeur Mackenzie Cundill Fonds des marchés émergents Mackenzie GQE II Fonds des marchés émergents Mackenzie GQE

Aucune mesure n'est requise de la part des investisseuses et investisseurs pour les fusions. Les investisseuses et investisseurs recevront un préavis d'au moins 60 jours avec les renseignements concernant les fusions, lesquelles devraient avoir lieu le ou vers le 10 juillet 2026.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif qui s'élevait à environ 256 milliards de dollars au 28 février 2026. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 326 milliards de dollars au 28 février 2026, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Mackenzie Financial Corporation

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