TORONTO, le 6 mars 2023 /CNW/ - Dans le cadre de ses efforts continus visant à rationaliser sa gamme de produits pour les investisseurs et les conseillers, Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a aujourd'hui annoncé une série de fusions de fonds et de dissolutions de fonds proposées.

Les fusions suivantes devraient être réalisées aux environs du 16 juin 2023. Aucune mesure n'est requise de la part des investisseurs.

Fonds existant (Fonds en dissolution) Fusionné avec (Fonds prorogé) Mandat privé équilibré de revenu mondial

Mackenzie Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie Fonds de revenu stratégique Mackenzie

Par ailleurs, Placements Mackenzie a annoncé la liquidation proposée des fonds suivants :

Fonds indiciel Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex-Amérique du Nord Mackenzie

Fonds indiciel Diversification maximale Marchés développés européens Mackenzie

Fonds indiciel Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie

Les investisseurs inscrits au 17 avril 2023 ou aux environs de cette date recevront un avis de convocation à une assemblée extraordinaire des investisseurs qui aura lieu le 5 juin 2023 ou aux environs de cette date. Si elle est approuvée, la liquidation et dissolution des fonds devrait avoir lieu le 16 juin 2023 ou aux environs de cette date.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 193,8 milliards de dollars au 31 janvier 2023. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 260 milliards de dollars au 31 janvier 2023. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Mackenzie Financial Corporation

Renseignements: Maria Bello Vega, Placements Mackenzie (Québec), 514-713-6577, [email protected]; Hilary Bassett, Placements Mackenzie, 416-951-7558, [email protected]