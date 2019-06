Placements Mackenzie annonce des changements de classification du risque pour certains de ses fonds et FNB

TORONTO, le 25 juin 2019 /CNW/ - Placements Mackenzie et Services d'investissement Quadrus ltée ont annoncé aujourd'hui des changements à la classification du risque pour les fonds communs et FNB Mackenzie et pour les fonds Quadrus suivants, en vigueur le 28 juin 2019.

Mackenzie étudie les classifications de risque et effectue des changements conformément à la méthode de classification du risque mandatée par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Aucuns changements n'ont été apportés aux stratégies de placement de ces fonds communs ou FNB.

Nom du fonds Classification de risque actuelle Classification de risque proposée Fonds communs de Placements Mackenzie Catégorie Mackenzie Valeur toutes capitalisations canadiennes Moyen Faible à moyen Fonds de valeur toutes capitalisations canadiennes Mackenzie Moyen Faible à moyen Catégorie Mackenzie Canadien de croissance Moyen Faible à moyen Fonds canadien de croissance Mackenzie Moyen Faible à moyen Catégorie Mackenzie Dividendes grandes capitalisations canadiennes Moyen Faible à moyen Fonds de dividendes grandes capitalisations canadiennes Mackenzie Moyen Faible à moyen Catégorie Mackenzie Petites capitalisations canadiennes Moyen à élevé Moyen Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie Moyen à élevé Moyen Catégorie Mackenzie Cundill Américain Moyen à élevé Moyen Catégorie Mackenzie Marchés émergents Moyen à élevé Moyen Fonds des marchés émergents Mackenzie Moyen à élevé Moyen Fonds mondial de dividendes Mackenzie Moyen Faible à moyen Fonds d'actions mondiales de l'environnement Mackenzie Moyen Faible à moyen Fonds d'actions mondiales Mackenzie Moyen Faible à moyen Catégorie Mackenzie Croissance mondiale Moyen Faible à moyen Fonds mondial de leadership d'impact Mackenzie Moyen Faible à moyen Fonds de croissance Mackenzie Moyen à élevé Moyen Catégorie Mackenzie Actions canadiennes à forte diversification Moyen Faible à moyen Fonds d'actions de marchés émergents à forte diversification Mackenzie Moyen à élevé Moyen Fonds d'actions mondiales à forte diversification Mackenzie Moyen Faible à moyen Fonds d'actions américaines à forte diversification Mackenzie Moyen Faible à moyen Catégorie Mackenzie Ivy International Moyen Faible à moyen Fonds international Mackenzie Ivy Moyen Faible à moyen Mandat privé ciblé d'actions canadiennes Mackenzie Moyen Faible à moyen Catégorie mandat privé ciblé d'actions canadiennes Mackenzie Moyen Faible à moyen Mandat privé d'actions mondiales Mackenzie Moyen Faible à moyen Catégorie mandat privé d'actions mondiales Mackenzie Moyen Faible à moyen Mandat privé d'actions américaines Mackenzie Moyen Faible à moyen Catégorie mandat privé d'actions américaines Mackenzie Moyen Faible à moyen Fonds américain de dividendes Mackenzie Moyen Faible à moyen Catégorie Mackenzie Croissance américaine Moyen Faible à moyen Catégorie Portefeuille actions Symétrie Moyen Faible à moyen FNB de Placements Mackenzie FINB Actions canadiennes Mackenzie Moyen Faible à moyen FINB Actions canadiennes grandes capitalisations Mackenzie Moyen Faible à moyen FNB mondial de leadership d'impact Mackenzie Moyen Faible à moyen FNB d'actions mondiales Mackenzie Ivy Moyen Faible à moyen FINB Diversification maximale États-Unis Mackenzie Moyen Faible à moyen FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA) Faible à moyen Faible FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA) Faible à moyen Faible Fonds Quadrus Catégorie Actions canadiennes à faible volatilité (Gestion des capitaux London) Moyen Faible à moyen Fonds d'actions américaines à faible volatilité (Putnam) Moyen Faible à moyen

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 136,5 milliards de dollars au 31 mai 2019

Services d'investissement Quadrus ltée Quadrus est l'un des plus importants courtiers en épargne collective au Canada.

La Gamme de fonds Quadrus est gérée par Placements Mackenzie et distribuée exclusivement par Services d'investissement Quadrus ltée.

