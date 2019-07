Placements Mackenzie annonce des changements à son équipe des stratégies multi-actifs

TORONTO, le 19 juill. 2019 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui des changements à son équipe des stratégies multi-actifs. Nelson Arruda, vice-président et gestionnaire de portefeuille, assumera les responsabilités de gestion de portefeuille en date du 19 juillet 2019 en remplacement d'Alain Bergeron, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille, lequel a décidé de quitter Mackenzie à compter du 14 août 2019.

M. Arruda travaille chez Mackenzie depuis janvier 2017 et a accompli un travail remarquable. Il a su gagner la confiance et le respect de ses collègues et des conseillers grâce à sa perspicacité et à sa solide approche de gestion des placements. Il possède une vaste expérience du secteur, notamment en tant que cadre supérieur à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada. M. Arruda possède le titre d'analyste financier agréé (CFA) et détient une maîtrise en finance de la Rotman School of Business ainsi qu'un baccalauréat ès sciences et une maîtrise ès sciences de l'Université de Toronto.

« Nelson prendra la direction d'une équipe très compétente dans l'exécution d'un processus de placement rigoureux mis en place il y a six ans, a déclaré Tony Elavia, chef des placements de Mackenzie. Des professionnels chevronnés tels qu'Alex Bellefleur, économiste en chef de Mackenzie et stratège macro-économique accompli, continueront à fournir des perspectives descendantes dans le cadre du processus de placement. »

M. Bellefleur a occupé des postes à responsabilité croissante, notamment celui de chef de la stratégie et de la recherche macroéconomiques mondiales chez Pavilion Global Markets Ltd. M. Bellefleur possède le titre d'analyste financier agréé et détient une maîtrise en sciences économiques de l'Université de la Colombie-Britannique et un baccalauréat en économie de l'Université Laval.

« Nelson et Alex sont tous deux des professionnels hautement accomplis et je suis convaincu que notre équipe des stratégies multi-actifs continuera à produire des résultats de rendement impressionnants pour nos clients. J'aimerais également remercier Alain pour sa contribution chez Mackenzie, en particulier pour avoir constitué une équipe exceptionnelle de professionnels hautement performants », a conclu M. Elavia.

En date du 19 juillet 2019, M. Arruda remplacera M. Bergeron pour les fonds suivants :

Fonds de perception de primes de risque diversifiées

Mackenzie Portefeuille prudent Symétrie (et Catégorie) Fonds de primes de risque améliorées sur actions

Mackenzie Portefeuille équilibré Symétrie (et Catégorie) Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu

fixe Mackenzie Portefeuille croissance modérée Symétrie (et Catégorie) Fonds global macro Mackenzie Portefeuille croissance Symétrie (et Catégorie) Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie Catégorie Portefeuille actions Symétrie Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie Fonds d'obligations canadiennes Symétrie Portefeuille FNB prudent Mackenzie Fonds d'actions canadiennes Symétrie Portefeuille FNB équilibré Mackenzie Fonds élargi d'actions Symétrie Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie Fonds d'actions EAEO Symétrie Portefeuille FNB croissance Mackenzie Fonds d'obligations mondiales Symétrie Portefeuille revenu fixe Symétrie Fonds à faible volatilité Symétrie Portefeuille revenu prudent Symétrie (et Catégorie) Fonds d'actions américaines Symétrie Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie

L'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie formule aussi des recommandations en matière de répartition de l'actif aux fonds équilibrés Mackenzie énumérés ci-dessous. En date du 19 juillet 2019, M. Arruda assumera la responsabilité de communiquer les décisions de répartition de l'actif aux gestionnaires de portefeuille des fonds équilibrés existants.

Fonds canadien équilibré Mackenzie Mandat privé d'actions américaines Mackenzie Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie (et

Catégorie) Fonds de revenu d'actions mondiales Mackenzie Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill Mandat privé ciblé d'actions canadiennes Mackenzie (et

Catégorie) Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Mandat privé équilibré de revenu mondial prudent Mackenzie Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact

Mackenzie Mandat privé d'actions mondiales Mackenzie (et Catégorie) Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy (et Catégorie) Mandat privé équilibré de revenu mondial Mackenzie Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy (et Catégorie) Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie (et Catégorie)

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 139 milliards de dollars au 30 juin 2019, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total de 162 milliards de dollars au 30 juin 2019. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

