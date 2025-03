TORONTO, le 5 mars 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui des changements à deux de ses fonds. Ces changements sont les suivants :

1. Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill

Changement proposé à l'objectif de placement

Les investisseurs et investisseuses dans le Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill sont invités à approuver un changement visant à faire passer les fourchettes de répartition des actions et des titres à revenu fixe des objectifs de placement du Fonds à ses stratégies de placement. Si ce changement est approuvé, la répartition maximale des titres de participation dans le portefeuille augmentera, passant de 60-70 pour cent à 60-90 pour cent, et la répartition minimale des titres à revenu fixe diminuera, passant de 30-40 pour cent à 10-40 pour cent.

Les investisseur(euse)s inscrit(e)s au 11 avril 2025 ou aux environs de cette date recevront un avis de convocation à une assemblée extraordinaire des investisseur(euse)s qui aura lieu le 5 juin 2025 ou aux environs de cette date. S'il est approuvé, le changement d'objectif de placement aura lieu le 27 juin 2025 ou aux environs de cette date.

2. Fonds de revenu Mackenzie

Changement à la stratégie de placement

La cote de crédit pondérée moyenne des placements à revenu fixe du Fonds de revenu Mackenzie sera dorénavant d'au moins « BB », tel qu'établi par un organisme de notation reconnu.

Changement à la classification du risque

Mackenzie étudie les classifications du risque et apporte des modifications conformément à la méthode de classification du risque mandatée par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La classification du risque associé au Fonds de revenu Mackenzie a été modifiée comme indiqué ci-dessous.

Nom du fonds Classification de risque actuelle Nouvelle classification de risque Fonds de revenu Mackenzie Faible Faible à moyen

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif d'environ 219 milliards de dollars au 31 janvier 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 278 milliards de dollars au 31 janvier 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Mackenzie Financial Corporation

Relations avec les médias - Français, Christina Baron, 514-889-2945, [email protected]; Relations avec les médias Anglais, Jaimie Roebuck, 647-629-2747, [email protected]