TORONTO, le 25 févr. 2021 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds IA Clarington Loomis de croissance toutes capitalisations américain (le « Fonds »), le nouvel ajout à la gamme de fonds d'iA Clarington dont le sous-courtier en valeurs est Loomis, Sayles & Company, L.P. (« Loomis Sayles »), situé à Boston.

Le Fonds est géré par Aziz V. Hamzaogullari, fondateur, chef des placements et gestionnaire de portefeuille de l'équipe Stratégies d'actions de croissance chez Loomis Sayles. Comptant plus de 77 milliards $ US1 d'actif sous gestion, l'équipe Stratégies d'actions de croissance est reconnue par les institutions et les investisseurs particuliers à travers le monde, offrant des solutions fondées sur la recherche, à forte conviction et présentant un potentiel élevé de rendements supérieurs à long terme ajustés au risque.

« Nous sommes très heureux d'apporter les connaissances et l'expertise de M. Hamzaogullari et l'équipe Stratégies d'actions de croissance aux investisseurs particuliers canadiens, élargissant notre partenariat très précieux avec l'une des entreprises de gestion de placement les plus anciennes et les plus réputées d'Amérique du Nord », a affirmé Kos Lazaridis, vice-président principal, Produits et solutions, iA Gestion de patrimoine.

Fonds IA Clarington Loomis de croissance toutes capitalisations américain

Conçu à partir d'une stratégie qui aide depuis plus de 15 ans les investisseurs à atteindre leurs objectifs2, le Fonds IA Clarington Loomis de croissance toutes capitalisations américain est un mandat traditionnel en actions américaines géré activement qui vise à offrir un rendement supérieur à long terme et ajusté au risque pendant un cycle complet de marché (au moins 5 ans) par le biais d'une sélection ascendante des titres.

Caractéristiques clés :

Une stratégie différenciée en actions américaines qui vise à investir dans des sociétés de toutes les envergures et de multiples secteurs, afin de dégager un rendement total soutenu.

Une orientation prioritaire envers les sociétés de qualité élevée présentant des avantages concurrentiels durables, des modèles d'affaires difficiles à reproduire et la possibilité de bénéficier de vecteurs de croissance structurels et séculaires. Guidée par sa méthode d'approche à contre-courant, l'équipe investit seulement lorsque ces entreprises se négocient avec une forte décote par rapport à leur estimation de la valeur intrinsèque.

Un portefeuille à forte conviction de 35 à 45 actions, avec une valeur active généralement supérieure à 80 %.

« Nous adoptons une approche de placements à long terme et faisons preuve de patience. Nous répartissons stratégiquement le capital afin de sélectionner des entreprises de qualité supérieure affichant une croissance soutenue, et ce, seulement lorsqu'elles se négocient avec une forte décote par rapport à notre estimation de la valeur intrinsèque. », a mentionné M. Hamzaogullari.

L'équipe Stratégies d'actions de croissance estime qu'il est primordial de se concentrer sur la qualité de la philosophie de placement, du processus et de la prise de décision d'un gestionnaire pour évaluer la probabilité de la réussite future. La thèse alpha de l'équipe Stratégies d'actions de croissance englobe un système profondément ancré de croyances persistantes, un processus de placement rigoureux et reproductible et des éléments probants importants. Toutes les stratégies d'actions de croissance, y compris le Fonds IA Clarington Loomis de croissance toutes capitalisations américaine, sont soutenues par une philosophie de placement unique et appuyées par le cadre de recherche en sept étapes de l'équipe.

« iA Clarington est fière d'être le fournisseur exclusif d'une vaste gamme de mandats de particuliers de Loomis Sayles au Canada. De concert avec le Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale,3 le Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales et le Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles, le mandat de croissance toutes capitalisations américain de M. Hamzaogullari amplifie la gestion de placement de calibre mondiale que nous apportons aux portefeuilles d'investisseurs particuliers canadiens », a ajouté Adam Elliott, vice-président principal et directeur national des ventes, iA Clarington.

Visitez iaclarington.com/fr/ls pour en apprendre davantage à propos de la gamme de Fonds IA Clarington Loomis.

1Source : Loomis Sayles, au 31 décembre 2020. Loomis Sayles est le nom commercial de Loomis, Sayles & Company, L.P.

2Fait référence à la stratégie de croissance toutes capitalisations Loomis Sayles, qui n'est pas offerte à la vente au Canada. L'objectif des renseignements présentés au sujet de la stratégie de croissance toutes capitalisations est d'indiquer la capacité du gestionnaire à gérer un fonds qui peut avoir des objectifs et/ou des stratégies de placement similaires au Fonds IA Clarington Loomis de croissance toutes capitalisations américain. Il pleut exister des différence entre les fonds qui peuvent influer sur le rendement, y compris, mais sans s'y limiter, les structures de frais.

3À compter du 23 février 2015, le sous-conseiller en valeurs du Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale a été changé de Aston Hill Asset Management Inc. à Loomis, Sayles & Company, L.P. et Placements IA Clarington inc.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 31 janvier 2021, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 15 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com

À propos de Loomis, Sayles & Company, L.P.

Depuis 1926, Loomis, Sayles & Company a aidé à satisfaire aux besoins en placement de clients institutionnels et de fonds communs de placement du monde entier. Les gestionnaires axés sur le rendement de l'entreprise intègrent des techniques approfondies de recherche et d'analyse des risques en vue de prendre des décisions judicieuses et informées. Les équipes de gestionnaires de portefeuilles, de stratèges, d'analystes de la recherche et de négociateurs collaborent à l'évaluation des secteurs du marché et à l'identification des occasions de placement peu importe où elles se trouvent, dans les catégories d'actif traditionnelles ou parmi une vaste gamme de solutions de placement alternatives. Loomis Sayles compte sur les ressources, les perspectives et la souplesse nécessaires pour dénicher les occasions de valeur sur les marchés, peu importe la conjoncture, et ainsi dégager des rendements durables et attrayants à ses clients. Cette riche tradition a permis à Loomis Sayles de gagner la confiance et le respect de clients à travers le monde, pour lesquels Loomis Sayles détenait un actif sous gestion de 345 milliards $ US* (au 31 décembre 2020; comprend les actifs de Loomis, Sayles & Co., L.P., et de Loomis Sayles Trust Company, LLC. Loomis Sayles Trust Company est une filiale à part entière de Loomis, Sayles & Company, L.P.).

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine et le logo de iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

