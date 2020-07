Placements iA Clarington enrichit sa gamme à revenu fixe de deux nouveaux produits

TORONTO, le 20 juill. 2020 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui le lancement de deux produits à revenu fixe activement gérés :

Le Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles , dont le sous-conseiller est Loomis, Sayles & Company, L.P.; (« Loomis Sayles »), et

, dont le sous-conseiller est Loomis, Sayles & Company, L.P.; (« »), et Le Mandat d'obligations améliorées IA Gestion de patrimoine, géré par iA Gestion de placements inc. « (iA Gestion de placements »).

« Ces mandats enrichissent notre gamme déjà bien fournie de solutions à revenu fixe et permettent aux investisseurs de disposer d'une sélection élargie de stratégies à forte conviction pour faire face à des conditions boursières de plus en plus complexes », a déclaré Kos Lazaridis, vice-président principal, Produits et solutions, iA Gestion de patrimoine.

Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles

Modélisé d'après une stratégie de 27 milliards $ US1 qui favorise l'atteinte des objectifs financiers des investisseurs depuis plus de deux décennies2, le Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles offre une exposition activement gérée et diversifiée à l'ensemble des occasions à revenu fixe, moyennant une flexibilité qui lui permet de s'adapter à l'évolution de la conjoncture boursière.

Caractéristiques principales

Exposition aux obligations de sociétés de catégorie d'investissement et aux créances d'État, avec possibilité d'investir au cas par cas dans des placements non traditionnels à revenu fixe, notamment sur les marchés émergents et à rendement élevé.

Processus d'analyse ascendant guidant la sélection des titres et la répartition sectorielle qui en découle.

Décisions de placement effectuées selon une optique de placement de trois à cinq ans, dans l'intention de détenir les titres durant un cycle et d'encaisser la hausse des valorisations provoquée par l'amélioration des données fondamentales sous-jacentes.

« Nous sommes ravis de mettre ce mandat à la disposition des investisseurs canadiens grâce à notre fructueux partenariat avec iA Clarington, lequel a récemment célébré sa cinquième année », a déclaré Elaine Stokes, vice-présidente directrice et gestionnaire de portefeuille, Loomis Sayles.

« iA Clarington a le privilège de représenter Loomis Sayles à titre de partenaire canadien pour les investisseurs particuliers, une société qui figure parmi les premières et les mieux reconnues d'Amérique du Nord en gestion de placements. Tout comme le Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale et le Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales, ce nouveau mandat permet aux investisseurs de tirer parti du processus et de l'expertise qui ont fait leurs preuves de Loomis Sayles sur l'ensemble des catégories d'actifs », a déclaré Adam Elliott, vice-président principal et directeur des ventes nationales, iA Clarington.

Pour en savoir davantage à propos du Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles, veuillez communiquer avec votre conseiller ou visiter iaclarington.com/fr/Loomis

Mandat d'obligations améliorées IA Gestion de patrimoine

Tirant parti de la réussite du Mandat d'obligations de base IA Gestion de patrimoine, le Mandat d'obligations améliorées IA Gestion de patrimoine offre la même exposition à revenu fixe ainsi que la possibilité d'un rendement ajusté au risque plus attrayant, moyennant une tarification aussi concurrentielle.

Caractéristiques principales

Approche multi-gestionnaire activement gérée rassemblant les expertises en revenu fixe d'iA Gestion de placements, iA Clarington , Loomis Sayles , PIMCO Canada Corp. et Wellington Square 3 .

placements, iA , , PIMCO Canada Corp. et Wellington Square . Portefeuille de catégorie d'investissement complété d'une exposition diversifiée aux titres à revenu fixe non traditionnels, pour un potentiel de rendement supérieur tout en atténuant le risque.

Objectif de revenu mensuel constant et d'appréciation du capital au sein d'une solution classée comme à faible risque.

« La délicate conjoncture boursière qui prévaut actuellement nécessite une approche flexible et active ainsi qu'une compréhension approfondie du contexte macro-économique, deux aspects maîtrisés par ce nouveau mandat qui procure aux investisseurs l'occasion d'augmenter la stabilité et le potentiel de rendement de leurs portefeuilles à revenu fixe », a déclaré Clément Gignac, premier vice-président, Fonds diversifiés, et économiste en chef, iA Gestion de placements.

« M. Gignac compte parmi les économistes les plus reconnus au Canada. Son équipe et lui-même au sein d'iA Gestion de placements, tout comme l'impressionnante sélection de gestionnaires de portefeuille sous-jacents, ont obtenu d'excellents résultats dans un contexte boursier incertain, en exploitant les occasions émergentes », a précisé M. Lazaridis.

Pour en savoir davantage sur le Mandat d'obligations améliorées IA Gestion de patrimoine, veuillez communiquer avec votre conseiller ou visiter iaclarington.com/fr/obligationsameliorees



1 Source : Loomis Sayles, au 31 mars 2020. 2 S'entend la stratégie à discrétion totale multisectorielle Loomis Sayles, non offerte au Canada. Les informations au sujet de la stratégie à discrétion totale multisectorielle Loomis Sayles ne sont présentées que dans le but de démontrer la capacité du gestionnaire de portefeuille à gérer un fonds qui pourrait avoir des objectifs d'investissement ou des stratégies similaires au Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles. Elles ne laissent pas sous-entendre des rendements similaires ou futurs. Les fonds peuvent présenter des différences qui pourraient affecter le rendement, y compris, mais sans s'y limiter, les structures de frais. 3 Wellington Square s'entend de Wellington Square Capital Partners Inc. (sous-conseiller) et de Wellington Square Advisors Inc. (sous sous-conseiller).

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 30 juin 2020, l'actif sous gestion d'iA Clarington dépassait 14 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com

À propos d'iA Gestion de patrimoine

iA Gestion de patrimoine constitue la division de gestion de fortune d'IA Groupe financier. iA Gestion de patrimoine dispense une gamme complète de conseils financiers et de services de gestion de patrimoine aux investisseurs canadiens par l'intermédiaire d'IA Valeurs mobilières et de FundEX Investments Inc. Placements IA Clarington inc. offre une vaste gamme de produits, incluant des fonds communs activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, des séries de FNB actifs et des placements socialement responsables. iA Gestion de patrimoine s'efforce de figurer en première place pour la création et la protection de la richesse des particuliers au Canada en recourant à des conseillers indépendants. Visitez iagestiondepatrimoine.ca pour de plus amples informations.

À propos de Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.

Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iA Gestion de placements) est une filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Elle a été créée en 2004 et est basée au Québec (Canada). Comptant plus de 100 professionnels en placement, iA Gestion de placements gère des portefeuilles de fonds généraux, de fonds distincts et de fonds communs de placement du groupe Industrielle Alliance. Au 31 mars 2020, iA Gestion de placements détenait un actif sous gestion de 97 milliards $.

À propos de Loomis, Sayles & Company, L.P.

Depuis 1926, Loomis, Sayles & Company a aidé à satisfaire les besoins en placement de clients institutionnels et de fonds communs de placement du monde entier. Les gestionnaires axés sur le rendement de l'entreprise intègrent des techniques approfondies de recherche et d'analyse des risques en vue de prendre des décisions judicieuses et informées. Les équipes de gestionnaires de portefeuilles, de stratèges, d'analystes de la recherche et de négociateurs collaborent à l'évaluation des secteurs du marché et à l'identification des occasions de placement peu importe où elles se trouvent, dans les catégories d'actif traditionnelles ou parmi une vaste gamme de solutions de placement alternatives. Loomis Sayles compte sur les ressources, les perspectives et la souplesse nécessaires pour dénicher les occasions de valeur sur les marchés, peu importe la conjoncture, et ainsi dégager des rendements durables et attrayants à ses clients. Cette riche tradition a permis à Loomis Sayles de gagner la confiance et le respect de clients à travers le monde, pour lesquels Loomis Sayles détenait un actif sous gestion de 271,9 milliards $US* (au 31 mars 2020).

*Comprend les actifs de Loomis, Sayles & Co., L.P., et de Loomis Sayles Trust Company, LLC. Loomis Sayles Trust Company est une filiale à part entière de Loomis, Sayles & Company, L.P. Loomis Sayles est le nom commercial de Loomis, Sayles & Company, L.P. À compter du 23 février 2015, le sous-conseiller en valeurs du Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale a été changé de Aston Hill Asset Management Inc. à Loomis, Sayles & Company, L.P. et Placements IA Clarington inc. Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d'iA Clarington, ainsi qu'iA Gestion de patrimoine et le logo d'iA Gestion de patrimoine, sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

