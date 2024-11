TORONTO, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui les distributions du mois de novembre 2024 pour sa série FNB active. Les porteurs de parts inscrits au 29 novembre 2024 recevront des distributions payables le 10 décembre 2024.

Les distributions par part sont indiquées ci-dessous :

Série FNB active Symbole Distribution

par part CUSIP Fonds IA Clarington d'obligations de base plus ICPB 0,04376 44931X109 Fonds IA Clarington de revenu à taux variable IFRF 0,04756 44932R101 Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale IGAF 0,00915 45075W104 Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles ILGB 0,03337 45076L107 Fonds IA Clarington stratégique de revenu ISIF 0,02659 44933N109 Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales IGEO 0,00000 44934G103 Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés ISCB 0,04630 44934C102 Mandat d'obligations améliorées IA Gestion de patrimoine IWEB 0,03772 44934M100

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la série FNB active IA Clarington, veuillez visiter iaclarington.com/fr/FNB.

iA Clarington fournit également une mise à jour aux porteurs de parts quant aux répercussions potentielles de la grève du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes sur la capacité d'iA Clarington de se conformer à ses obligations de transmettre aux porteurs de parts ses états financiers intermédiaires et ses rapports de gestion sur le rendement des fonds.

En raison de la grève, et conformément à la décision générale de l'Autorité des marchés financiers sur la dispense de l'obligation de transmettre certains documents d'information continue en cas d'interruption des services postaux normaux émise le 15 novembre 2024, iA Clarington informe les porteurs de parts de ce qui suit :

a. Les états financiers intermédiaires et les rapports de gestion correspondants sur le rendement des fonds, le cas échéant, ont été déposés électroniquement et sont disponibles sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca;

b. Une copie des états financiers intermédiaires, ainsi que des rapports de gestion correspondants sur le rendement des fonds, le cas échéant, sera envoyée à chaque porteur de parts sur demande;

c. Les porteurs de parts peuvent contacter les Services à la clientèle, au 1 800 530-0204, pour obtenir les documents indiqués ci-dessus ou pour toute information requise; et

d. iA Clarington enverra des copies des états financiers intermédiaires et des rapports de gestion correspondants sur le rendement des fonds dès que possible et, en tout état de cause, dans les 10 jours qui suivent la date de fin de l'interruption des services postaux normaux, à moins que les dispositions nécessaires n'aient été prises pour transmettre les documents par d'autres moyens à la demande du porteur de parts.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 31 octobre 2024, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 21 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Les renseignements présentés peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine, le logo de iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo de iA Gestion mondiale d'actifs sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) est une filiale de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iAGP).

Le paiement de distributions et la ventilation de distributions ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le paiement de distributions ne doit pas être confondu avec les résultats d'un fonds ou avec son taux de rendement. Les distributions payées découlant de gains en capital réalisés par des fonds ainsi que des revenus et des dividendes générés par un fonds sont imposables dans l'année où elles sont payées.

Pour obtenir des précisions, veuillez communiquer avec : Rob Martin, vice-président, Marketing et communications, Placements iA Clarington, [email protected]