TORONTO, le 7 avril 2021 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui l'agrandissement de l'équipe de gestion de portefeuilles pour les Fonds et Portefeuilles IA Clarington Inhance PSR (les « Fonds »), dont le sous-conseiller en valeurs est Vancity Investment Management Ltd. (« VCIM »).

À compter d'aujourd'hui, Jeffrey Adams, directeur et gestionnaire de portefeuille, VCIM, et Wes Dearborn, gestionnaire de portefeuille, revenu fixe, VCIM, ont été nommé comme gestionnaires de portefeuille pour les fonds, se joignant à Jeffrey Lew, gestionnaire de portefeuille, VCIM. Shelly Dhawan continue en qualité de directrice de l'ESG, VCIM. Aussi, Marc Sheard, auparavant gestionnaire de portefeuille auprès de la British Columbia Investment Management Corporation, se joindra à VCIM le 26 avril et agira comme gestionnaire de portefeuille pour les Fonds, dans l'attente des enregistrements nécessaires. Shelly Dhawan continue d'être directrice de l'ESG, VCIM.

Outre ces changements, Andrew Simpson quittera VCIM, à compter d'aujourd'hui, pour poursuivre des opportunités en dehors de l'entreprise.

M. Adams, qui a les responsabilités de gestion globale pour l'entreprise et de l'équipe de gestion de portefeuilles chez VCIM, apporte plus de 15 années d'expérience aux Fonds, y compris plus de 10 ans en qualité de gestionnaire de portefeuille pour les mandats de placement socialement responsable.

M. Dearborn détient plus de 10 ans d'expérience dans les titres à revenu fixe et plus de cinq ans comme gestionnaire de portefeuille.

M. Sheard détient plus de 15 années d'expérience dans l'industrie des services financiers, y compris plus de huit ans dans la gestion de placement d'actions mondiales et plus de deux ans comme analyste des titres à revenu fixe.

M. Adams et M. Dearborn sont membres du comité des placements de VCIM depuis qu'ils se sont joints à l'entreprise en 2019. M. Sheard sera membre du comité des placements à compter du 26 avril.

« Notre procédé de placements est enraciné dans une méthode d'approche collaborative, fondée sur le travail d'équipe, qui intègre de manière transparente l'analyse financière fondamentale à un processus rigoureux de sélection environnementale, sociale et de gouvernance. Je suis fier de me joindre officiellement à Marc et à Wes pour apporter encore plus de profondeur et d'ampleur à la gestion des Fonds », affirme Jeffrey Adams, directeur et gestionnaire de portefeuille, VCIM. « Par conséquent, je tiens à exprimer nos sincères remerciements et nos meilleurs vœux de réussite à Andrew Simpson, qui a joué un rôle a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de l'approche unique du VCIM en matière de placement socialement responsable, fondée sur le travail d'équipe », a ajouté M. Adams.

« iA Clarington est extrêmement fière de sa relation de plus de 10 ans avec VCIM, l'un des véritables pionniers en matière de placement socialement responsable », précise Adam Elliott, vice-président principal et directeur national des ventes, , iA Clarington. « Jeffrey et Wes représentent de précieux ajouts à une équipe une équipe exceptionnelle qui cherche à aider les Canadiens soucieux des questions sociales et environnementales à aligner leurs placements sur leurs valeurs personnelles »f, a-t-il ajouté.

Vous trouverez ci-dessous les nouvelles équipes de gestionnaires de portefeuille pour les fonds.

Fonds Gestionnaires de portefeuille Fonds IA Clarington Inhance PSR d'obligations Jeffrey Adams, Wes Dearborn et Jeffrey Lew Catégorie IA Clarington Inhance PSR actions mondiales Marc Sheard,* Jeffrey Adams et Jeffrey Lew Fonds IA Clarington Inhance PSR actions mondiales Marc Sheard,* Jeffrey Adams et Jeffrey Lew Catégorie IA Clarington Inhance PSR actions canadiennes Marc Sheard,* Jeffrey Adams et Jeffrey Lew Portefeuille IA Clarington Inhance PSR prudent Marc Sheard,* Jeffrey Adams et Wes

Dearborn Portefeuille IA Clarington Inhance PSR équilibré Marc Sheard,* Jeffrey Adams et Wes

Dearborn Portefeuille IA Clarington Inhance PSR croissance Marc Sheard,* Jeffrey Adams et Wes

Dearborn Fonds IA Clarington Inhance PSR revenu mensuel Marc Sheard,* Jeffrey Adams, Wes Dearborn,

et Jeffrey Lew

*Dans l'attente des enregistrements nécessaires.

Veuillez prendre note qu'il n'y a aucun changement aux stratégies, aux objectifs de placement ni aux notations de risque des fonds.

Pour en savoir plus au sujet des Fonds et Portefeuilles IA Clarington Inhance PSR, visitez iaclarington.com/SRI.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale à part entière de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 31 décembre 2020, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 15 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com/fr.

À propos de Vancity Investment Management Ltd.

Vancity Investment Management (VCIM) est un chef de file en croissance rapide en matière de placement responsable au Canada. Nous offrons aux clients individuels, institutionnels et de fonds communs de placement un procédé de placement intégré qui fait appel à l'engagement des actionnaires et incorpore une analyse environnementale sociale et de gouvernance (ESG) de fonds communs de placement et une analyse financière de type classique dans l'élaboration et la gestion de portefeuilles de placement. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à vcim.ca.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris des placements dans des séries négociées en Bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine et le logo de iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

