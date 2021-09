TORONTO, le 31 août 2021 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui des changements aux gestionnaires de portefeuilles pour plusieurs fonds gérés par iA Gestion de placements inc. (iAGP).

Étant donné sa récente nomination au Sénat, Clément Gignac, qui était économiste en chef et premier vice-président, Fonds diversifiés, iAGP, ne sera plus gestionnaire de portefeuille pour les mandats suivants :

Portefeuille IA Gestion de patrimoine prudent

Portefeuille IA Gestion de patrimoine modéré

Portefeuille IA Gestion de patrimoine équilibré

Portefeuille IA Gestion de patrimoine croissance

Portefeuille IA Gestion de patrimoine croissance élevée

Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel

équilibré à revenu mensuel FPG équilibré à revenu mensuel IA Clarington

Mandat d'obligations améliorées IA Gestion de patrimoine

« Cela a été un privilège d'avoir M. Gignac dans notre équipe de gestionnaires de portefeuille de premier plan. Nous le remercions pour ses nombreuses contributions au cours des années et tenons à lui souhaiter bon succès dans son nouveau rôle très important au Sénat du Canada », affirme Adam Elliott, chef de la direction, président et directeur national des ventes, iA Clarington.

Sébastien Mc Mahon, qui a travaillé étroitement avec M. Gignac pendant plusieurs années, a été nommé économiste en chef par intérim. M. Mc Mahon continuera d'être gestionnaire de portefeuille pour les fonds, travaillant de concert avec Tej Rai, chef de la répartition de l'actif chez iAGP en collaboration avec le chef des placements Alain Bergeron et les autres membres du Comité de répartition de l'actif.

Fonds IA Clarington de valeur mondial

À compter d'aujourd'hui, Jean-Pierre Chevalier, gestionnaire de portefeuille principal, Industrielle Alliance, Gestion de placements (iAGP) assumera la responsabilité de la répartition de l'actif. Cette nouvelle fonction s'ajoute à celle de gestionnaire du volet en actions américaines qu'il endosse déjà.

De plus, Sébastien Vaillancourt, directeur de l'innovation et gestionnaire de portefeuille principal, Stratégies quantitatives, iAGP, sera responsable du volet EAEO du Fonds. Monsieur Vaillancourt travaillera en étroite collaboration avec le spécialiste de la méthodologie quantitative Matt Kurbat, consultant, Direction de la recherche, Stratégies quantitatives, iAGP.

Ces changements permettront au Fonds d'intégrer pleinement l'expertise approfondie de iAGP aux méthodes descendante, ascendante et quantitative, et ce, en fournissant aux investisseurs, qui recherchent une exposition active aux actions de qualité élevée des marchés développés ayant un fort potentiel de rendement supérieur à long terme, une solution guidée par l'alpha et tenant compte du risque.

À la suite de ces changements, Pierre Chapdelaine et Sevgi lpek ne figurent plus parmi les gestionnaires de portefeuille du Fonds. Nous les remercions pour leurs contributions.

Ce changement ne modifie pas les objectifs de placement des fonds et aucune démarche n'est requise par les conseillers ou les porteurs de parts.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller en placements ou allez à iaclarington.com.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (quatrième compagnie d'assurance-vie et santé au Canada), iA Clarington offre une grande sélection de placements, notamment des fonds communs activement gérés, des solutions de portefeuille gérées, des séries de FNB actives et des placements socialement responsables. Au 30 juin 2021, iA Clarington détenait un actif sous gestion de plus de 17 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com .

À propos de iA Gestion de placements

Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (« iA Gestion de placements ») est une filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Basée au Québec (Canada), elle a été créée en 2004. Comptant plus de 100 professionnels en placement, iA Gestion de placements gère des portefeuilles de fonds généraux, de fonds distincts et de fonds communs de placement du groupe Industrielle Alliance. Au 31 décembre 2020, iA Gestion de placements détenait un actif sous gestion de plus de 102 milliards $.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine et le logo de iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

SOURCE Placements IA Clarington inc.

Renseignements: Rob Martin, vice-président, marketing et communications, Placements iA Clarington, [email protected], 416 860-9880 poste 8070

Liens connexes

www.iaclarington.com