TORONTO, le 12 avril 2021 /CNW/ - Placements iA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui plusieurs changements à sa gamme de fonds communs de placement activement gérés et à ses solutions de portefeuille tout-en-un.

« Ces changements reflètent notre engagement à nous assurer de la réponse de notre gamme aux besoins des clients et de son positionnement idéal pour saisir les occasions en évolution et relever les défis d'un contexte boursier complexe », explique Adam Elliott, vice-président principal et directeur national des ventes, iA Clarington.

Vous trouverez ci-dessous un sommaire des changements. Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires importants à iaclarington.com/fr/changementsauxfonds2021

Fusion de fonds (en vigueur à partir du 27 août 2021, sous réserve des approbations nécessaires)

Fonds fermé Fonds prorogé Gestionnaire de portefeuille du fonds prorogé Vote des actionnaires requis Catégorie IA Clarington canadienne équilibrée Fonds IA Clarington stratégique de revenu Dan Bastasic, Placements IA Clarington inc. Oui Fonds IA Clarington canadien équilibré Fonds IA Clarington stratégique de revenu Dan Bastasic, Placements IA Clarington inc. Non Catégorie IA Clarington actions canadiennes modérée Catégorie IA Clarington dividendes croissance Donny Moss, iA Gestion de placements inc.1 Oui Fonds IA Clarington actions canadiennes modéré Catégorie IA Clarington dividendes croissance Donny Moss, iA Gestion de placements inc.1 Oui Catégorie IA Clarington ciblée équilibrée Fonds IA Clarington stratégique de revenu Dan Bastasic, Placements IA Clarington inc.1 Oui Fonds IA Clarington ciblé équilibré Fonds IA Clarington stratégique de revenu Dan Bastasic, Placements IA Clarington inc.1 Non Fonds IA Clarington d'obligations mondiales Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles Loomis, Sayles & Company, L.P.2 Oui Fonds IA Clarington multiactif mondial Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale Loomis, Sayles & Company, L.P.2 Non Catégorie IA Clarington d'opportunités mondiales Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales Loomis, Sayles & Company, L.P.1 Oui Fonds IA Clarington d'opportunités mondiales Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales Loomis, Sayles & Company, L.P.1 Non Fonds IA Clarington d'opportunités mondiales de rendement Portefeuille IA Gestion de patrimoine prudent Clément Gignac et Sébastien Mc Mahon, iA Gestion de placements inc.3 Non Fonds IA Clarington d'obligations rendement réel Mandat d'obligations de base IA Gestion de patrimoine Alexandre Morin, iA Gestion de placements inc.1 Oui Fonds IA Clarington enregistré américain dividendes croissance Fonds IA Clarington américain dividendes croissance Donny Moss, iA Gestion de placements inc.1 Non Fonds IA Clarington stratégique de croissance et de revenu américain Fonds IA Clarington stratégique de revenu Dan Bastasic, Placements IA Clarington inc.1 Oui Fonds IA Clarington d'opportunités de rendement Portefeuille IA Gestion de patrimoine prudent Clément Gignac et Sébastien Mc Mahon, iA Gestion de placements inc.3 Non Catégorie Équilibrée Distinction Portefeuille IA Gestion de patrimoine équilibré Clément Gignac et Sébastien Mc Mahon, iA Gestion de placements inc. Oui Catégorie Audacieuse Distinction Portefeuille IA Gestion de patrimoine croissance élevée Clément Gignac et Sébastien Mc Mahon, iA Gestion de placements inc. Oui Catégorie Modérée Distinction Portefeuille IA Gestion de patrimoine modéré Clément Gignac et Sébastien Mc Mahon, iA Gestion de placements inc. Oui Catégorie Croissance Distinction Portefeuille IA Gestion de patrimoine croissance Clément Gignac et Sébastien Mc Mahon, iA Gestion de placements inc. Oui Catégorie Prudente Distinction Portefeuille IA Gestion de patrimoine modéré Clément Gignac et Sébastien Mc Mahon, iA Gestion de placements inc. Oui

À compter du 12 avril 2021, les fonds dont la dissolution est prévue seront fermés aux nouveaux achats et aux transferts. Veuillez noter que certains fonds étaient fermés aux nouvelles souscriptions et aux transferts avant le 12 avril. 1Le fonds fermé et le fonds prorogé sont gérés par le(s) même(s) gestionnaire(s) de portefeuille. 2Loomis Sayles assumera les responsabilités de gestion de portefeuille pour le fonds maintenu le 19 avril. 3Le fonds fermé et le fonds prorogé sont gérés par le même gestionnaire de portefeuille principal.

Fermeture de fonds (en vigueur à compter du 16 juillet 2021)

Fonds fermé Fonds IA Clarington d'obligations des marchés émergents Fonds IA Clarington d'actions internationales

À compter du 12 avril 2021, les fonds seront fermés aux achats et aux transferts.

Élargissement de séries

Fonds Nouvelles séries Portefeuille IA Clarington Inhance PSR prudent A (FAIN, FARP, FARD) F (honoraires) Portefeuille IA Clarington Inhance PSR revenu mensuel A (FAIN, FARP, FARD) F (honoraires)

Nouveau gestionnaire de portefeuille et mise à jour de la stratégie de placement

Fonds Modifications Catégorie IA Clarington d'entreprises dominantes canadiennes - Jean-Pierre Chevalier, iA Gestion de placements inc. (iAGP), a été nommé gestionnaire de portefeuille, rejoignant ainsi Marc Gagnon, gestionnaire de portefeuille principal iAGP. - La stratégie de placement du Fonds a été actualisée en vue d'accroître la part admissible aux titres étrangers de 30 % à 49 %.

Changement de nom de fonds de placement garanti (FPG) et de gestionnaires de portefeuille

Ancien nom Nouveau nom Nouveaux gestionnaires de portefeuille FPG Portefeuille Équilibré Distinction IA Clarington FPG Portefeuille équilibré IA Clarington Clément Gignac et Sébastien Mc Mahon, iA Gestion de placements inc. FPG Portefeuille Modéré Distinction IA Clarington FPG Portefeuille modéré IA Clarington FPG Portefeuille Croissance Distinction IA Clarington FPG Portefeuille croissance IA Clarington

Les changements entreront en vigueur le 27 août 2021, sous réserve que les investisseurs approuvent les fusions de fonds communs de placement.

Fusion de FPG

Fonds fermé Fonds prorogé Gestionnaire de portefeuille du fonds prorogé FPG canadien d'actions modéré IA Clarington1 FPG croissance de dividendes IA Clarington Donny Moss, iA Gestion de placements inc.2 FPG canadien équilibré IA Clarington FPG stratégique de revenu IA Clarington Dan Bastasic, Placements IA Clarington inc.

1Le changement entrera en vigueur le 27 août 2021, sous réserve que les investisseurs approuvent la fusion de fonds communs de placement. 2Le fonds fermé et le fonds prorogé sont gérés par le même gestionnaire de portefeuille.

_________________

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 31 décembre 2020, iA Clarington détenait un actif sous gestion de plus de 15 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com

À propos de iA Gestion de placements inc.

Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iA Gestion de placements) est une filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Elle a été créée en 2004 et est basée au Québec (Canada). Comptant plus de 100 professionnels en placement, iA Gestion de placements gère des portefeuilles de fonds généraux, de fonds distincts et de fonds communs de placement du groupe Industrielle Alliance. Au 31 décembre 2020, iA Gestion de placements détenait un actif sous gestion et sous administration de plus de 128 milliards $.

À propos de Loomis, Sayles & Company, L.P.

Depuis 1926, Loomis, Sayles & Company a aidé à satisfaire les besoins en placement de clients institutionnels et de fonds communs de placement du monde entier. Les gestionnaires axés sur le rendement de l'entreprise intègrent des techniques approfondies de recherche et d'analyse des risques en vue de prendre des décisions judicieuses et informées. Les équipes de gestionnaires de portefeuilles, de stratèges, d'analystes de la recherche et de négociateurs collaborent à l'évaluation des secteurs du marché et à l'identification des occasions de placement peu importe où elles se trouvent, dans les catégories d'actif traditionnelles ou parmi une vaste gamme de solutions de placement alternatives. Loomis Sayles compte sur les ressources, les perspectives et la souplesse nécessaires pour dénicher les occasions de valeur sur les marchés, peu importe la conjoncture, et ainsi dégager des rendements durables et attrayants à ses clients. Cette riche tradition a permis à Loomis Sayles de gagner la confiance et le respect de clients à travers le monde, pour lesquels Loomis Sayles détenait un actif sous gestion de 345 milliards $US* (au 31 décembre 2020). Comprend les actifs de Loomis, Sayles & Co., L.P., et de Loomis Sayles Trust Company, LLC. Loomis Sayles Trust Company est une filiale à part entière de Loomis, Sayles & Company, L.P. Loomis Sayles est le nom commercial de Loomis, Sayles & Company, L.P. À compter du 23 février 2015, le sous-conseiller du Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale est passé d'Aston Hill Asset Management Inc. à Loomis, Sayles & Company, L.P. et Placements IA Clarington inc.

À propos de QV Investors Inc.

QV Investors Inc. est une firme canadienne indépendante de gestion de placements, qui s'engage à viser l'excellence sur le plan de la sélection des titres, de la gestion des portefeuilles et de la communication avec la clientèle. Fondée en 1996, QV signifie « Qualité » et « Valeur ». Ces caractéristiques sont les fondements de la culture d'entreprise et des principes de placement de la firme, et vont de l'analyse des placements au barème de frais concurrentiels qu'elle offre à ses clients. QV gère des capitaux pour le compte de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de sociétés de gestion de fonds communs de placement, de fondations, de fiducies et d'une clientèle privée fortunée. Au 31 décembre 2020, QV Investors gérait un actif de plus de 6 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter qvinvestors.com

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d'iA Clarington ainsi qu'iA Gestion de patrimoine et le logo d'iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. est l'émettrice unique du contrat de rente variable individuelle fournissant les placements dans les FPG IA Clarington. Une description des principales caractéristiques du contrat de rente variable individuelle applicable est contenue dans le dossier d'information des FPG iA Clarington. SOUS RÉSERVE DES GARANTIES APPLICABLES AU DÉCÈS ET À L'ÉCHÉANCE, TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT DEMEURE INVESTI AUX RISQUES DU TITULAIRE DU CONTRAT ET POURRA S'APPRÉCIER OU DIMINUER EN FONCTION DES FLUCTUATIONS DE LA VALEUR DE MARCHÉ DES ACTIFS DU FONDS DISTINCT. FPG iA Clarington est une marque de commerce déposée de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Clarington et le logo d'iA Clarington sont des marques de commerce de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. utilisées sous licence.

