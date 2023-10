TORONTO, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Placements iA Clarington inc. (« iA Clarington » ou « l'entreprise ») a annoncé aujourd'hui le lancement de trois fonds de série FNB active, la série négociée en bourse de l'entreprise :

Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités mondiales (TSX : IGEO), sous-conseillé par Loomis, Sayles & Company, L.P. ( Loomis Sayles ). Le fonds vise à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde. Les frais de gestion pour la série FNB sont de 0,80 %.*

sous-conseillé par Loomis, Sayles & Company, L.P. ( ). Le fonds vise à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde. Les frais de gestion pour la série FNB sont de 0,80 %.* Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés (TSX : ISCB), géré par Dan Bastasic , vice- président principal, Placements et gestionnaire de portefeuille, iA Gestion mondiale d'actifs (iAGMA). Grâce à la combinaison d'analyses descendantes et ascendantes caractérisant Dan, le fonds cherche à offrir un revenu et le potentiel de croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des obligations d'entreprises et d'autres titres à revenu fixe à rendement élevé. Les frais de gestion pour la série FNB sont de 0,70 %.*

géré par , vice- président principal, Placements et gestionnaire de portefeuille, iA Gestion mondiale d'actifs (iAGMA). Grâce à la combinaison d'analyses descendantes et ascendantes caractérisant Dan, le fonds cherche à offrir un revenu et le potentiel de croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des obligations d'entreprises et d'autres titres à revenu fixe à rendement élevé. Les frais de gestion pour la série FNB sont de 0,70 %.* Mandat d'obligations améliorées IA Gestion de patrimoine (TSX : IWEB), géré par Sébastien Mc Mahon, stratège en chef, économiste principal et vice-président, Allocation d'actifs et gestionnaire de portefeuille, iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) et Tej Rai , vice-président principal, Répartition de l'actif, iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA). Le Fonds s'efforce de générer un revenu régulier ainsi qu'un potentiel d'appréciation modéré du capital à long terme, en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe canadiens. Les frais de gestion pour la série FNB sont de 0,40 %.*

La série FNB active pour les trois mandats commencera à être négociée à la Bourse de Toronto dès l'ouverture des marchés aujourd'hui. La structure de frais est la même que celle de la série F, une série à structure de frais contre rémunération du fonds.

« Les changements séculaires sur les marchés des actions et des titres à revenu fixe offrent aux investisseurs un ensemble unique d'occasions et de risques, et la navigation dans ce paysage complexe nécessite compétences, discipline et conviction de gestionnaires actifs expérimentés. Avec le lancement d'aujourd'hui, les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs transactions sur un marché boursier ont désormais accès à trois mandats qui répondent aux défis posés par l'évolution des marchés et offrent un potentiel réel de constitution, de croissance et de préservation du patrimoine à long terme, affirme Catherine Milum, présidente et chef de la direction, iA Clarington. »

La série FNB active est également disponible pour les fonds iA Clarington suivants :

Fonds IA Clarington stratégique de revenu (TSX : ISIF)

Géré par Dan Bastasic, le fonds vise à procurer un revenu régulier et une plus-value du capital en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens. Les frais de gestion pour la série FNB sont de 0,70 %.*

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale (TSX : IGAF)

Sous-conseillé par Loomis, Sayles & Company, L.P. (Loomis Sayles), le fonds vise à procurer un flux de revenu régulier et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans les actions, les titres à revenu fixe et les instruments du marché monétaire du monde entier. Les frais de gestion pour la série FNB sont de 0,85 %.*

Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles (TSX : ILGB)

Sous-conseillé par Loomis, Sayles & Company, L.P. (Loomis Sayles), le fonds vise à procurer un revenu et la possibilité d'appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres à revenu fixe de sociétés, de gouvernements et d'émetteurs situés partout dans le monde. Les frais de gestion pour la série FNB sont de 0,70 %.*

Fonds IA Clarington d'obligations de base plus (TSX : ICPB)

Sous-conseillé par Wellington Square¹, le fonds vise à procurer un revenu ainsi qu'une possibilité de croissance du capital à long terme, tout en assurant la préservation du capital et en réduisant les incidences des fluctuations des taux d'intérêt. Le fonds investit dans des obligations de gouvernements, des obligations de qualité supérieure et des obligations à rendement élevé, ainsi que dans d'autres titres générant un revenu, notamment des titres de créance adossés à des créances mobilières et des prêts à taux variable de premier rang. Les frais de gestion pour la série FNB sont de 0,50 %.*

Fonds IA Clarington de revenu à taux variable (TSX : IFRF)

Sous-conseillé par Wellington Square¹, le fonds vise à procurer aux porteurs de parts un flux de revenu mensuel régulier en investissant principalement dans des prêts à taux variable de premier rang, dans d'autres titres à taux variable et dans des titres de créance de sociétés émettrices nord-américaines et mondiales ayant ou non une bonne qualité de crédit. Les frais de gestion pour la série FNB sont de 0,70 %.*

Communiquez avec votre représentant des ventes d'iA Clarington ou visitez iaclarington.com/fnb pour en savoir plus sur la série FNB active.

*Les frais de gestion ne comprennent pas les frais d'administration et les taxes applicables.

Wellington Square fait référence à Wellington Square Capital Partners Inc. (sous-conseiller en valeurs) et à Wellington Square Advisors Inc. (sous-sous-conseiller en valeurs).

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 30 septembre 2023, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 17,4 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com.

À propos de iA Gestion mondiale d'actifs

Pôle d'attraction pour les meilleurs talents en placement, iA Gestion mondiale d'actifs (iAGMA) figure parmi les principaux gestionnaires au Canada avec plus de 100 milliards $ en actif sous gestion répartis dans des mandats institutionnels et de particuliers. Nous aidons les investisseurs à atteindre leurs objectifs de création de valeur à long terme au moyen de solutions de placement novatrices adaptées à la complexité des marchés d'aujourd'hui. Nous poursuivons nos succès, continuons de développer nos forces et mettons en œuvre des solutions destinées à répondre aux besoins de nos investisseurs. Nous sommes enracinés dans l'histoire et innovons pour l'avenir. Nos gestionnaires de portefeuille chevronnés ont recours à une méthode de placement exclusif, fondée sur notre engagement formel envers la gestion rigoureuse des risques, les analyses approfondies, la répartition de l'actif axée sur des processus et la sélection judicieuse des titres.

À propos de Loomis, Sayles & Company, L.P.

Depuis 1926, Loomis, Sayles & Company a aidé à satisfaire les besoins en placement de clients institutionnels et de fonds communs de placement du monde entier. Les gestionnaires axés sur le rendement de l'entreprise intègrent des techniques approfondies de recherche et d'analyse des risques en vue de prendre des décisions judicieuses et informées. Les équipes de gestionnaires de portefeuilles, de stratèges, d'analystes de la recherche et de négociateurs collaborent à l'évaluation des secteurs du marché et à l'identification des occasions de placement peu importe où elles se trouvent, dans les catégories d'actif traditionnelles ou parmi une vaste gamme de solutions de placement alternatives. Loomis Sayles compte sur les ressources, les perspectives et la souplesse nécessaires pour dénicher les occasions de valeur sur les marchés, peu importe la conjoncture, et ainsi dégager des rendements durables et attrayants à ses clients. Cette riche tradition a permis à Loomis Sayles de gagner la confiance et le respect de clients à travers le monde, pour lesquels Loomis Sayles détenait un actif sous gestion de 310 milliards $US (au 30 juin 2023; comprend les actifs de Loomis, Sayles & Co., L.P. et de Loomis Sayles Trust Company, LLC. Loomis Sayles Trust Company est une filiale à part entière de Loomis, Sayles & Company, L.P.).

Wellington Square Advisors Inc.

Wellington Square Advisors Inc. (Wellington Square) est une entreprise de gestion des placements indépendante, appartenant aux employés et se spécialisant dans les titres à revenu fixe et le crédit. L'équipe de gestionnaires de placement de l'entreprise détient une expérience approfondie en matière d'analyse fondamentale du crédit dans toute la gamme de titres à revenu fixe et encourage le libre échange d'idées. Les membres de l'équipe de placements ont travaillé à l'échelle internationale et présentent des antécédents reconnus dans la gestion des mandats institutionnels et de détail. Wellington Square s'est engagée à minimiser le risque dans les portefeuilles des clients tout en cherchant à offrir des rendements à long terme intéressants. L'entreprise croit dans la génération d'alpha en évitant des baisses importantes et en élaborant des portefeuilles diversifiés par le biais d'un procédé de placement éprouvé et reproductible.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Les renseignements présentés peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds IA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et leur logo sont des marques de commerce de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. utilisées sous licence. iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) est une filiale d'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iAGP).

Renseignements: Pour obtenir des précisions, veuillez communiquer avec : Rob Martin, vice-président, Marketing et communications, Placements iA Clarington, [email protected], Tél. : 416 860-9880, poste 8070.