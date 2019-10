Placements Empire Vie annonce la nomination de David Mann, gestionnaire de portefeuille, Actions mondiales

TORONTO, le 17 oct. 2019 /CNW/ - Placements Empire Vie Inc. a annoncé aujourd'hui la nomination de David Mann, CFA, à titre de gestionnaire de portefeuille, Actions mondiales, au sein de l'équipe de Placements Empire Vie.

M. Mann est le gestionnaire principal du FPG d'actions étrangères de l'Empire Vie, le gestionnaire du FPG mondial de dividendes de l'Empire Vie et le co-gestionnaire du FPG d'actions mondial de l'Empire Vie et du FPG mondial de petites sociétés de l'Empire Vie.

Il compte plus de 10 années d'expérience dans le secteur des placements. Il a occupé des postes aux responsabilités croissantes dans une société canadienne indépendante de gestion du patrimoine. En plus d'y occuper le poste de gestionnaire de portefeuille, où il se concentrait sur les placements en actions étrangères dans tous les marchés sauf ceux d'Amérique du Nord, il était directeur de la recherche en actions.

« Je suis ravi que David se joigne à notre équipe pour nous faire part de ses connaissances approfondies des marchés boursiers mondiaux tout en tirant profit des antécédents de l'expérience des membres de l'équipe. Il adhère à la même philosophie prudente, disciplinée et axée sur la valeur qui met l'accent sur la protection en cas de marchés baissiers que celle pour laquelle notre équipe est reconnue et qui nous a aidés à préserver et à faire croître le patrimoine des clients », affirme Ian Hardacre, vice-président principal et chef des placements.

Au sujet de Placements Empire Vie Inc.

Placements Empire Vie Inc. est une filiale en propriété exclusive de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie). La société offre et gère des fonds communs de placement et est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l'Empire Vie, y compris des fonds de placement garanti de l'Empire Vie. Le 30 juin 2019, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 17,8 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur Twitter avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.



