Ce nouvel outil puissant est doté de fonctions avancées pour la négociation d'options et de titres

américains.

TORONTO, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Placements directs TD a annoncé le lancement d'une plateforme de négociation de pointe : Négociateur actif TD. Conçue pour les investisseurs actifs, cette plateforme de nouvelle génération offre une expérience hors pair pour les ordres spécialisés, permet l'exécution de stratégies d'options complexes et propose des fonctions de graphique ultramodernes.

Sur cette plateforme infonuagique révolutionnaire qu'ils peuvent adapter à leurs besoins, les clients ont accès aux technologies de négociation les plus récentes. Conçue par des investisseurs, Négociateur actif TD offre une expérience de négociation simplifiée, des fonctions de graphiques numériques avancés et une interface personnalisable, tout en permettant aux négociateurs de haut calibre de gérer leur portefeuille avec un outil élaboré et fiable.

« Nous sommes ravis de donner le coup d'envoi de Négociateur actif TD et d'offrir ainsi à nos clients l'une des plateformes de négociation les plus modernes du marché, déclare Scott Ignall, premier vice-président, Placements directs et Mise en œuvre, Groupe Banque TD. Pour Placements directs, le plus grand service de courtage en ligne au Canada1, l'innovation est une priorité phare : nous investissons pour que nos clients bénéficient de technologies hors pair et vivent une expérience de négociation légendaire. Nous avons créé cette plateforme puissante et avancée de A à Z, ce qui nous a permis de la moderniser selon les besoins des clients. Ces derniers ont ainsi accès à une plateforme de nouvelle génération à leur image, qui révolutionne leur manière d'investir. »

Négociateur actif TD est dotée des principales caractéristiques suivantes, et d'autres suivront dans les prochains mois :

Personnalisation complète : Négociateur actif TD offre des ressources et des outils de négociation de qualité professionnelle qui sont entièrement personnalisables en fonction des préférences de l'utilisateur.

Types d'ordres avancés : La plateforme permet la négociation de stratégies d'options à composantes multiples, y compris à trois ou à quatre composantes.

Graphiques avancés : L'utilisateur peut évaluer, comparer et suivre des idées de placement en personnalisant les graphiques avec plus de 100 indicateurs techniques. Il peut également consulter plusieurs actions et graphiques en même temps et configurer des alertes.

Avec l'ajout de Négociateur actif TD à la liste des plateformes de négociation de pointe de Placements directs, les clients auront accès au Centre d'apprentissage Placements directs TD, qui propose notamment des ressources et outils de placement novateurs, des webinaires et des classes de maître en ligne gratuites. Et comme le contenu du Centre d'apprentissage est sélectionné avec soin et adapté aux intérêts des clients, ceux-ci peuvent facilement y faire des découvertes pertinentes pour eux.

« Négociateur actif TD va changer la donne dans le secteur, poursuit Scott Ignall. Nous avons hâte que les clients puissent l'utiliser. C'est une plateforme solide où ils auront accès à des outils de négociation de niveau élite reposant sur une formation de premier plan, ainsi qu'à un bureau de négociation attitré. »

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 16 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ». Placements directs TD est une division de TD Waterhouse Canada Inc.

___________________________________________ 1 Selon le nombre de comptes, les revenus, les actifs administrés et le volume d'opérations des sociétés de courtage à escompte/en ligne du Canada indiqués par Investor Economics dans le rapport intitulé Online/Discount Brokerage Market Share Report, pour le trimestre terminé en juin 2023.

