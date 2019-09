Placements CI lance un fonds commun de placement et un FNB soucieux des enjeux ESG

TORONTO, le 17 sept. 2019 /CNW/ - Placements CI (« CI ») a le plaisir d'annoncer le lancement de deux produits axés sur l'investissement dans des sociétés engagées à avoir une incidence positive sur l'environnement et la société : le FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI First Asset (« le FNB ») (symbole boursier : NEO : CESG) et le Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (« le Fonds ») (ensemble, « les Fonds »).

« Les Fonds constituent un ajout important à notre gamme de produits, car ils offrent aux investisseurs une façon significative de diversifier leurs portefeuilles tout en affectant des capitaux à certains des enjeux mondiaux les plus urgents », a déclaré Rohit Mehta, président des FNB CI First Asset et premier vice-président de Financière CI, la société mère de CI.

Le FNB a été conçu pour suivre l'indice MSCI World ESG Select Impact ex Fossil Fuels, qui cible les sociétés à moyenne et grande capitalisation de 23 pays développés ayant un impact positif sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). Le Fonds, quant à lui, investira la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans des parts ordinaires non couvertes du FNB.

La combinaison des conditions préalables ESG à des fins d'investissement comprend :

Investissement thématique : Les Fonds investissent dans des sociétés dont les produits et services contribuent au développement durable dans des domaines clés, tels que la construction écologique, l'efficacité énergétique, la prévention de la pollution et le traitement des maladies graves.

« Les questions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) sont parmi les principaux catalyseurs de changement dans le monde aujourd'hui », a ajouté Roy Ratnavel, responsable des ventes pour Placements CI et vice-président exécutif de Financière CI. « De plus en plus d'entreprises repensent la manière dont elles mènent leurs affaires, tandis que les investisseurs réévaluent les approches de placement traditionnelles. »

Les fonds contribuent à l'alignement des valeurs personnelles des investisseurs avec leurs objectifs de placement. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le ci.com.

À propos de Placements CI -- Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placement au Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, www.ci.com. Placements CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne dont les actifs rapportant des commissions s'élevaient à 176,1 milliards de dollars au 31 août 2019.

Fonds négociés en bourse CI First Asset

Fonds négociés en bourse CI First Asset, une division de CI Investments Inc., est l'un des principaux fournisseurs de fonds négociés en bourse (FNB) au Canada et offre une gamme complète de solutions de FNB. Prenant ses assises sur de solides fondamentaux, la vaste gamme de FNB spécialisés de CI First Asset mettent tout en œuvre pour obtenir des rendements corrigés du risque supérieurs à ceux de l'ensemble du marché, tout en aidant les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers personnels.

À propos de MSCI

MSCI est l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision essentiels à la communauté mondiale des investisseurs. Forte d'une expérience de plus de 45 ans dans la recherche, les données et la technologie, MSCI facilite la prise de meilleures décisions en matière d'investissement en aidant les clients à comprendre et à analyser les facteurs clés en matière de risque et de rendement pour se constituer en toute confiance des portefeuilles plus efficaces. MSCI crée des solutions de recherche avancées, à la pointe de l'industrie, que les clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie et pour améliorer la transparence tout au long du processus d'investissement. Pour en savoir plus, consultez le www.msci.com.

Les fonds communs de placement, y compris les FNB, peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement, y compris les FNB, ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Les fonds communs de placement et les FNB peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB à la NEO Bourse Inc. Si les parts sont achetées ou vendues à la NEO Bourse Inc., les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative des parts du FNB à la date d'achat, et recevoir moins que leur valeur liquidative à la date de vente.

Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. Fonds négociés en bourse CI First Asset et son logo sont des marques déposées de CI Investments Inc. ©CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés.

MSCI est une marque de commerce de MSCI Inc. Les indices MSCI ont été licenciés à CI Investments Inc. pour certaines utilisations. Le fonds et le FNB ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou promus par MSCI Inc. ni aucune de ses filiales (collectivement, « MSCI »), et MSCI ne fait aucune déclaration sur les possibilités d'investissement dans le fonds ou le FNB.

Renseignements: Murray Oxby, Vice-président, Communications, Placements CI, (416) 681-3254, moxby@ci.com

