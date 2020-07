TORONTO, le 28 juill. 2020 /CNW/ - Placements CI (« CI ») annonce aujourd'hui les modifications suivantes de la cote de risque de huit groupes et fonds communs de placement :

Fonds Cote de risque actuelle Nouvelle cote de risque Mandat de vente d'options de vente Cambridge Moyen Faible à moyen Mandat privé canadien de dividendes CI Faible à moyen Moyen Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro Moyen à élevé Moyen Catégorie de société d'actions de marchés émergents Moyen à élevé Moyen Fonds d'actions de marchés émergents Moyen à élevé Moyen Fonds à rendement élevé de courte durée Marret Faible à moyen Faible Catégorie de société marchés nouveaux Signature Moyen à élevé Moyen Fonds marchés nouveaux Signature Moyen à élevé Moyen

Les modifications entrent en vigueur dès maintenant et sont déterminées selon la méthodologie de classement du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières visant à déterminer le niveau de risque des fonds communs de placement. CI revoit le classement du risque de chacun des fonds sous sa gestion au moins une fois l'an et chaque fois qu'un fonds subit un changement significatif. Ces modifications découlent d'une vérification annuelle et ne sont attribuables à aucun changement aux objectifs ou stratégies de placement, ou à la gestion des fonds.

À propos de Placements CI

Placements CI est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placements du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement, dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société indépendante qui offre des services de gestion d'actifs et de conseil en gestion de patrimoine à l'échelle mondiale, et dispose de 179 milliards de dollars d'actifs au 30 juin 2020.

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

