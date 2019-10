Placements CI annonce la dissolution de certaines catégories de sept fonds

TORONTO, le 23 oct. 2019 /CNW/ - Placements CI (« CI ») a annoncé aujourd'hui la dissolution des parts de catégorie AT6 et de série P de certains fonds, entrant en vigueur aux alentours du 20 novembre 2019.

Les catégories de fonds qui seront dissolues sont les suivantes :

Nom du fonds Catégorie / Série Fonds d'actions américaines CI AT6 Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge AT6 Mandat privé de titres à revenu fixe canadiens Sentry P Mandat privé tactique de titres à revenu fixe mondiaux Sentry P Fonds d'obligations canadiennes Sentry P Fonds d'obligations de sociétés Sentry P Fonds de revenu mensuel prudent Sentry P

CI a examiné son offre de produits dans le cadre de son engagement continu à simplifier et moderniser sa gamme de solutions. Lors de cet examen, il a été déterminé que ces catégories de fonds ne disposaient pas d'actifs suffisants pour justifier la poursuite de leur exploitation.

Tous les porteurs de titres de ces catégories de fonds recevront un avis concernant ces dissolutions. Ces derniers sont encouragés à communiquer avec leurs conseillers financiers pour discuter de ces dissolutions et de leurs options de placement. Les porteurs de titres peuvent racheter ou échanger les titres qu'ils détiennent dans ces catégories de fonds avant le 20 novembre 2019. CI n'imputera pas de frais d'opérations à court terme, de frais d'échange ou de frais de rachat relativement à ces dissolutions.

Aux alentours du 20 novembre 2019, les parts de chaque catégorie de fonds concernée seront rachetées à leur juste valeur marchande. Les porteurs de titres recevront par la suite une distribution en espèces, qui leur sera envoyée par chèque, représentant leur part proportionnelle des actifs restants de la catégorie de fonds.

À propos de Placements CI - Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placements du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, www.ci.com. CI Investments Inc. est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne dont les actifs sous gestion s'élevaient à 176,7 milliards de dollars au 30 septembre 2019.

