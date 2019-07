/C O R R E C T I O N de la source -- CI Financial Corp./

Dans le communiqué Placements CI annonce des changements du niveau de risque de plusieurs fonds, diffusé aujourd'hui par CI Financial Corp. sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée dans le tableau. Le Nouveau niveau de risque de Catégorie de société obligations de sociétés Signature devrait lire "Faible" et non "Moyen". La copie complète et corrigée suit :

Placements CI annonce des changements du niveau de risque de plusieurs fonds

TORONTO, le 22 juill. 2019 /CNW/ - Placements CI (« CI ») a annoncé aujourd'hui les changements du niveau de risque suivants pour les 11 fonds indiqués ci-dessous :

Fonds Niveau de risque

antérieur Nouveau niveau de risque Série Portefeuilles prudente Faible à modéré Faible Catégorie de société Portefeuille géré Select

60r40a Faible à modéré Faible Fonds canadien de dividendes Cambridge Moyen Faible à modéré Catégorie de société canadienne de dividendes

Cambridge Moyen Faible à modéré Fonds canadien de dividendes Harbour Moyen Faible à modéré Fonds américain de dividendes Cambridge Moyen Faible à modéré Fonds enregistré de dividendes américains

Cambridge Moyen Faible à modéré Mandat immobilier Signature Moyen à élevé Moyen Catégorie de société obligations de sociétés

Signature Faible à modéré Faible Catégorie de société mondiale avantage

dividendes élevés CI Moyen Faible à modéré Fonds d'actions de sociétés américaines à petite

capitalisation Moyen à élevé Moyen

Les changements de niveau de risque prendront effet immédiatement. Les modifications sont basées sur la méthodologie de classification des risques prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières dans le but de déterminer le niveau de risque des fonds communs de placement. CI passe en revue le niveau de risque de chaque fonds géré par la société au moins une fois l'an, ainsi que lorsqu'un fonds subit un changement important. Ces changements de niveau de risque découlent d'un examen annuel et n'ont pas été engendrés par des changements apportés aux objectifs de placement, aux stratégies d'investissement et à la gestion des fonds.

À propos de Placements CI - la société de placement du Canada

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placement au Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, www.ci.com. Placements CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne dont les actifs sous gestion s'élevaient à 176,7 milliards de dollars au 30 juin 2019.

