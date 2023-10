MONTRÉAL, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Le Groupe Jesta annonce l'inauguration de Place Gare Viger, un projet immobilier d'envergure comprenant une composante résidentielle, commerciale, hôtelière et d'espaces bureaux, ainsi que la restauration du bâtiment historique du Château Viger. Avec ce complexe de plus de 750 000 pieds carrés, le Groupe Jesta défie les tendances du marché et propose un campus moderne recherché, tant par les travailleurs que par les visiteurs et résidents.

Un campus prisé par tous

Inauguration de Place Gare Viger (Groupe CNW/Groupe Jesta)

À l'inverse des tendances actuelles que l'on observe dans le marché du centre-ville, les espaces de bureaux du campus Place Gare Viger sont très en demande depuis la pandémie. Lightspeed occupe actuellement l'entièreté du Château Viger et Novartis Pharma Canada a récemment emménagé dans la toute nouvelle Tour Viger. De plus, un nouvel acteur majeur de l'industrie technologique vient tout juste de signer un bail afin d'occuper 55 000 pi2 d'espace de bureaux dans la Tour Viger.

« Nous avons emménagé à l'emblématique Place Gare Viger en avril 2023 car elle offre un site à usage mixte moderne et progressif au cœur du Quartier de l'innovation en santé de Montréal, et cela correspond à notre vision de l'avenir du travail pour notre entreprise », a déclaré Ashley Sardjoe, vice-président, Personnes et organisation chez Novartis Canada. Notre site à la Place Gare Viger est maintenant le principal espace de bureau pour près de 650 associés à travers le Québec, et il a été pleinement adopté comme un lieu de connexion et de collaboration avec des collègues et des intervenants externes, tout en bénéficiant d'une technologie de pointe, d'agréables commodités locales et d'excellentes liaisons de transport », conclut-il.

Cet ambitieux projet transforme cette partie du Vieux-Montréal en un campus vivant jouissant d'un taux d'occupation défiant toutes les attentes, avec seulement deux espaces commerciaux encore disponibles. On y retrouve 321 appartements avec des vues exceptionnelles ainsi qu'une offre commerciale dynamique pour se restaurer et se divertir. Le nouvel hôtel-boutique 4 étoiles Hyatt Centric Montréal, qui comprend 177 chambres, des espaces de banquet, une piscine et une terrasse sur le toit ainsi que Cartier Arms, un restaurant du Groupe Burgundy Lion et le studio de spinning RushCycle, complète l'offre du complexe.

« Nous sommes enchantés du produit fini de ce premier Hyatt Centric à ouvrir au Canada, déclare Scott Richer, vice-président du développement chez Hyatt. Et en se basant sur les commentaires des clients, le marché dans son ensemble est tout aussi enthousiaste que nous le sommes », explique-t-il.

Un leg générationnel

L'ensemble bâtit s'articule autour de la cour intérieure, faisant près d'une acre, qui est un véritable lieu de rassemblement et d'échange pour tout le campus et un des plus grand espace vert privé de la ville. Du choix des végétaux aux matériaux et services uniques, tout a été réfléchi pour offrir une expérience exceptionnelle qui célèbre l'héritage du lieu emblématique et répond aux besoins actuels et futurs des résidents, visiteurs et travailleurs.

« Place Gare Viger est un projet longuement mûri et méticuleusement planifié avec le désir d'offrir aux Montréalais ainsi qu'aux visiteurs un des espaces à usage mixte les plus accueillants et innovants de la métropole, explique Anthony O'Brien, directeur général principal du Groupe Jesta. Nous sommes fiers de la communauté prisée par tous, que nous avons réussi à créer. »

En tant que propriétaire de la Gare Viger depuis 2012, le Groupe Jesta a complété la première phase de développement en 2015 en préservant et en améliorant les bâtiments historiques et en établissant le siège social de l'entreprise sur place. Rappelons que la Gare Viger est l'un des plus beaux édifices patrimoniaux du Canada. Surnommée le « Château », cette structure achevée en 1898 par le Chemin de fer Canadien Pacifique a été la seule gare-hôtel de style britannique jamais construite en Amérique du Nord. Conçu par le célèbre architecte américain Bruce Price à qui l'ont doit le Château Frontenac et l'Hôtel Original Banff Springs, ce lieu emblématique a toujours eu beaucoup de potentiel pour une nouvelle vocation. Groupe Jesta a choisi de s'y atteler et s'est lancé dans la deuxième phase du développement, avec pour objectif de créer un campus urbain qui place les interactions humaines au cœur de sa vision. La construction de la deuxième phase a commencé en 2019 et s'est conclue cette année.

Place Gare Viger en chiffres

Près de 750 000 pieds carrés

321 appartements résidentiels

270 000 pieds carrés d'espaces de bureaux

275 espaces de stationnement souterrain

50 000 pieds carrés d'espaces verts et piétonniers

30 000 pieds carrés d'espaces commerciaux et de restauration

177 chambres d'hôtel et 5 000 pieds carrés de salles de réunions

À propos du Groupe Jesta

Groupe Jesta est une entreprise familiale montréalaise qui agit comme investisseur et développeur immobilier depuis plus de quatre décennies. Avec son vaste portefeuille de propriétés hôtelières, résidentielles, commerciales et industrielles, Groupe Jesta est actif dans les marchés les plus recherchés au monde : Montréal, Miami, New York, Londres, Paris, ainsi que plusieurs destinations méditerranéennes. Le siège social international de Groupe Jesta se trouve à Place Gare Viger. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.jesta.com

