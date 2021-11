Place à la culture, aux rencontres et à la détente à l'angle du dynamique et animé boulevard Monk!

Le parvis De Biencourt, c'est une rue partiellement piétonne permanente qui s'étend désormais au pied du Théâtre Paradoxe, une ancienne église patrimoniale qui s'érige fièrement sur le pôle culturel, entre la maison de la culture Marie-Uguay et le passage nouvellement nommé en la mémoire d'Albert Millaire. Le concept a été développé par l'équipe constituée de Mousse Architecture de Paysage, Collectif Escargo, Gravitaire et Rose Architecture, lauréat.e.s d'un concours de design réalisé avec l'appui du Bureau de design en mai 2017. En s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de l'Agenda montréalais 2030 pour la qualité en design et en architecture, cette initiative contribue concrètement à faire de Montréal, une Ville UNESCO de design.

« Nous y sommes enfin! Je tiens à remercier tous les gens du secteur, dont les aînés d'ACHIM et les commerces limitrophes, qui nous ont appuyés tout au long du projet et ont fait preuve de compréhension. Lorsqu'on voit le résultat, on constate que ça en valait la peine, a déclaré le maire de l'arrondissement Benoit Dorais et président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Cet espace est un atout de plus pour le boulevard Monk qui renforce sa vocation culturelle et son positionnement comme destination de choix dans le Sud-Ouest. »

Le réaménagement de la rue De Biencourt s'inscrit dans le cadre du Programme d'implantation de rues piétonnes et partagées (PIRPP). Il constitue une action concrète du Plan d'action pour la revitalisation du boulevard Monk. Débuté en 2016, le projet a été élaboré en concertation avec les partenaires, commerçant.e.s et riverain.e.s. Des aménagements transitoires ont précédé la version finale des installations afin que les utilisatrices et utilisateurs puissent se les approprier et les commenter.

Les travaux débutés cet été consistaient en la transformation de l'espace piétonnier temporaire en un aménagement permanent laissant plus de place au verdissement et à la mobilité active et bénéficiant à tou.t.e.s les citoyen.ne.s. L'Arrondissement du Sud-Ouest a procédé à la reconfiguration des voies de circulation de la rue De Biencourt au profit des piéton.ne.s, ainsi qu'à la reconstruction de la chaussée et la construction de nouveaux trottoirs en pavés de béton avec bordures de béton et de granit. Du mobilier, des passerelles en acier, des arbres, des végétaux et des surfaces gazonnées et de poussière de pierre ont aussi été ajoutés. Pour en savoir plus sur le projet : montreal.ca/lieux/parvis-de-biencourt

