Place à l'innovation au Québec : lancement d'une série de webinaires sur les nouvelles techniques de production de petits fruits

LONGUEUIL, QC, le 15 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec et ses partenaires de l'industrie sont fiers de s'associer avec le Centre de référence en agriculture et en agroalimentaire du Québec (CRAAQ) pour lancer une série de webinaires sur la production de petits fruits grâce aux nouvelles techniques de régie hors-sol. Pendant que les plants de fraises et framboises dorment toujours sous le couvert de neige, les producteurs et productrices sont invités à ces vitrines d'innovation sur la culture en substrat, que ce soit en gouttières ou en pots, sous abris, sous tunnels ou en serre et même à la verticale.

Ces quatre avant-midis de webinaires (27 janvier au 17 février) visent l'avancement des connaissances et le perfectionnement des techniques de production que nécessite la culture de petits fruits hors-sol (bleuet, fraise, framboise et mûre).

Pour tout savoir sur les nouvelles techniques de production de petits fruits

La culture de petits fruits en régie hors-sol est en émergence au Québec. Elle offre des opportunités intéressantes, notamment au niveau de la diversification de la production, de l'adaptation aux changements climatiques et du prolongement de la saison. La régie hors-sol s'est aussi développée afin de répondre à la problématique de fatigue des sols et elle permet l'utilisation de parcelles de terre à faible potentiel agricole. Elle offre également la possibilité d'utiliser des cultivars moins rustiques mais d'intérêt commercial et améliore, dans certains cas, l'efficacité de la main-d'œuvre lors de la récolte.

Des experts européens font partie de la programmation ainsi que plusieurs producteurs québécois qui cultivent les petits fruits en utilisant ces différentes techniques depuis les 5-10 dernières années. Pour voir le programme détaillé, visitez le site web du CRAAQ.

Des techniques émergentes qui alimentent l'autonomie alimentaire du Québec

L'accroissement de l'autonomie alimentaire est devenue une priorité pour le gouvernement du Québec depuis le début de la pandémie. L'adoption de technologies et l'acquisition d'équipements pour augmenter la productivité agricole et allonger la saison de production sont importantes pour l'avenir de la production locale de fruits et légumes. Ces nouvelles techniques permettent également de réduire les impacts des changements climatiques en contribuant à la compétitivité du secteur.

Ce projet est financé par l'entremise du Programme Innov'Action agroalimentaire, en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture, entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec.

À propos de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec et ses partenaires de l'industrie

Plus important producteur de fraises au Canada et troisième joueur en Amérique du Nord, le Québec compte près de 500 entreprises regroupées sous l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec. Que ce soit en épicerie, au kiosque à la ferme ou à l'autocueillette, la marque Les Fraîches du Québec identifie et unit les producteurs de fraises et framboises qui cultivent la terre dans toutes les régions afin d'offrir aux plus gourmands des petits fruits d'une fraîcheur et d'un goût exceptionnel !

À propos du CRAAQ

Le CRAAQ est un réseau unique de mobilisation et de transfert de connaissances au Québec. S'appuyant sur ses expertises et grâce à la mobilisation de ses membres et de ses collaborateurs, le CRAAQ a pour mission de produire, de rassembler, de vulgariser des savoirs, d'adapter les connaissances et d'en assurer le transfert par des activités et des outils structurants s'adressant aux différents utilisateurs et clientèles, et ce, pour l'évolution des bonnes pratiques du secteur agricole et agroalimentaire au Québec. https://www.craaq.qc.ca

SOURCE Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

Renseignements: Jennifer Crawford, directrice générale, 450 350-1551, [email protected]