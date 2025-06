Les fraises de champs du Québec sont là : l'été peut officiellement commencer!

LONGUEUIL, QC, le 5 juin 2025 /CNW/ - L'attente est enfin terminée : les fraises de champs du Québec commencent à faire leur apparition dans la grande région de Montréal! Des marchés publics aux étals des épiceries, en passant par les kiosques à la ferme, elles annoncent l'arrivée de la belle saison et suscitent chaque année un engouement incontestable.

Fillette avec un panier Les fraîches du Québec, Ferme St-Élie, Sherbrooke. (Groupe CNW/Association des producteurs de fraises et framboises du Québec)

On l'a vu dans les dernières semaines, notamment lors du débat des chefs, les fraises du Québec sont le réel symbole de l'achat local. Cueillies à la main, fraîchement sorties des champs, elles se démarquent par leur goût inégalé, leur fraîcheur incomparable et leur caractère nostalgique, qui font d'elles une véritable fierté pour les Québécois.

« Déjà, nous pouvions nous procurer des fraises produites en serre et maintenant, après un printemps qui a été encourageant, s'ajoutent les premières fraises de champs qui arrivent dans la grande région de Montréal. Leur apparition suivra ailleurs au Québec rapidement. Chaque saison a ses particularités, mais cette année, les premières récoltes témoignent d'un excellent départ et on sait que les Québécois continueront d'être fidèles au rendez-vous » Guy Pouliot, président de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec (APFFQ).

Un printemps clément

Grâce à des conditions météo favorables, la saison 2025 s'annonce prometteuse. En effet, malgré les températures basses des dernières semaines, les champs de fraises ont été peu affectés par les gels printaniers. On s'attend donc à avoir beaucoup de fraises dans les champs tout au long de la saison. Le froid a même permis aux fraises de mûrir lentement, ce qui a aidé à développer le goût sucré pour lequel elles sont reconnues.

L'autocueillette : une tradition qui se vit en famille

Les producteurs sont impatients d'ouvrir leurs champs aux amateurs de petits fruits pour célébrer l'un des plaisirs les plus attendus de l'été. Avec plus de 150 fermes à travers le Québec proposant l'autocueillette, petits et grands sont invités à plonger les deux mains dans les fraises. L'autocueillette ouvrira aux alentours du 10 juin dans la grande région de Montréal et la semaine suivante dans la région de Québec.

Avant de planifier leur sortie, les consommateurs sont encouragés à vérifier l'état des récoltes et les heures d'ouverture directement auprès des fermes. Le répertoire complet des lieux d'autocueillette est disponible au www.lesfraichesduquebec.com.

Des souvenirs à savourer

Cette année, l'APFFQ invite les Québécois et Québécoises à se remémorer leurs souvenirs d'été en mettant en vedette des moments doux passés dans les champs. L'autocueillette évoque des images de paniers débordants, de doigts collants et de sourires rouges… Et cuisiner des fraises du Québec, c'est une tradition qui se transmet de génération en génération. Des instants simples et précieux, empreints de nostalgie et de gourmandise.

Les fraises du Québec sont plus qu'un fruit : elles sont le goût de l'été, de l'enfance, et des retrouvailles autour de la fraîcheur locale. Les fraises du Québec, le même goût, les mêmes souvenirs.

Les Fraîches du Québec se savourent dans de délicieuses Recettes d'ici

Les petits fruits du Québec se marient à merveille avec les produits laitiers, et la plateforme Recettes d'ici regorge de propositions gourmandes à découvrir cet été. Avec plus de 50 recettes spécialement dédiées aux fraises et framboises du Québec, cette plateforme colorée et accueillante offre une multitude d'idées culinaires pour tous les goûts.

À propos de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

L'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec est un regroupement de 350 producteurs d'ici, fondée en 1998. Elle a pour mission de regrouper les producteurs en vue de promouvoir et développer l'industrie fruitière québécoise. Ensemble, les producteurs et productrices sont propriétaires de la marque Les Fraîches du Québec par laquelle ils commercialisent et font la promotion de leurs petits fruits.

SOURCE Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

Pour toute demande d'information supplémentaire ou pour planifier une entrevue : Jasmine Sauvé, directrice générale de l'APFFQ, Cell. : 418 576-7886, [email protected]