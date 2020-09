PL 66 : de nouvelles écoles pour les élèves, mais des budgets d'entretien qu'il faudrait hausser

QUÉBEC, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) salue le dépôt du projet de loi 66, qui prévoit la construction de plusieurs projets d'infrastructures, notamment de nouvelles écoles. L'allègement des processus administratifs permettra par ailleurs de répondre rapidement aux besoins liés à la forte croissance de la clientèle.

Si ces projets sont fort attendus par les milieux et facteurs de réussite éducative, l'AQCS souhaiterait que le gouvernement se penche également sur la nécessaire augmentation du budget d'entretien des établissements.

« Le manque d'entretien préventif des bâtiments scolaires est un thème que nous abordons régulièrement avec le ministre, et pour lequel nous recherchons activement des solutions. Les cadres scolaires demeurent disponibles pour poursuivre la réflexion », soutient M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'AQCS.

Profil de l'AQCS

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 2 400 cadres œuvrant au sein des 72 centres de services scolaires du Québec. Ils sont le rouage essentiel du réseau scolaire québécois. Ils occupent des fonctions de conseil et d'encadrement dans les centres administratifs, les établissements scolaires ainsi que dans les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle des centres de services scolaires francophones et anglophones.

