PL 31 sur l'accès aux services de sante en pharmacie - L'accès aux services et soins de santé doit être facilité, de manière équitable, croit la FCCQ

MONTRÉAL, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'intention du gouvernement de permettre aux pharmaciens de poser de nouveaux actes médicaux, tels la prescription et l'administration de certains médicaments, dont les vaccins, démontre que la prestation de soins et services de santé par des pharmacies communautaires peut être un complément au réseau public et améliorer l'accès aux soins, affirme la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

« Il y a, depuis très longtemps, un défi d'accès à des soins et aux services de santé », explique Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Dans certains domaines du secteur de la santé, une collaboration étroite et clairement avantageuse s'est développée entre le secteur public et les entreprises privées. »

Le projet de loi no 31, Loi modifiant principalement la Loi sur la pharmacie afin de favoriser l'accès à certains services, propose d'ajouter des actes médicaux à ceux déjà autorisés pour les pharmaciens communautaires. Il est cependant essentiel, pour la FCCQ, de clarifier rapidement à qui reviendra le paiement de ces nouveaux services : « La FCCQ préconise un accès équitable pour tous et que les services obtenus soient payés aux prestataires de façon uniforme, peu importe que les patients les reçoivent au CLSC, dans une clinique médicale ou en pharmacie », précise Stéphane Forget.

Dans une étude dévoilée en octobre 2018, la FCCQ proposait de nombreux exemples où des entreprises privées permettent d'améliorer l'accès aux soins et services de santé, dont les pharmacies communautaires. Les employeurs ont à cœur la santé de leurs employés et c'est la raison pour laquelle la FCCQ insiste pour un accès amélioré, comme le propose le projet de loi.

« Pour la FCCQ, c'est le financement qui définit le statut public ou privé d'une prestation de services ou de soins de santé, pas la structure juridique de l'organisation qui le fournit », conclut Stéphane Forget.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

