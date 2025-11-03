TORONTO, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Pizza Pizza célèbre une saison incroyable qui a inspiré la fierté et la passion en distribuant la pizza préférée de Vladimir Guerrero junior à tout le Canada!

Le lundi 3 novembre, les amateurs peuvent obtenir gratuitement une petite pizza au fromage au moyen de l'application Pizza Pizza avec le code « PLAKATA » ou en restaurant avec n'importe quel achat. Pourquoi du fromage? Parce que c'est la pizza préférée de Vladdy!

En prévision de l'après-saison, Pizza Pizza, la seule pizzeria canadienne nationale, s'est associée à Vladimir Guerrero junior dans le cadre d'un partenariat qui allie un mets apprécié des Canadiens et l'une des plus grandes vedettes du sport au pays. La collaboration a donné aux amateurs quelque chose pour se rallier autour de Vladdy's Big Deal, une pizza extra large à trois garnitures pour 19,99 $.

« Il s'agit d'un moment vraiment mémorable pour les amateurs canadiens de baseball et de pizza, a déclaré Adrian Fuoco, directeur du marketing chez Pizza Pizza limitée. Nous voulions partager le succès de Vladdy junior et redonner à tout le pays. Quelle meilleure façon de le faire qu'avec une pizza gratuite? »

Pizza Pizza est fière de rassembler les Canadiens autour d'un amour commun pour le sport, la communauté et une excellente pizza. Les amateurs sont encouragés à participer, à profiter de l'offre de pizza gratuite et à célébrer une saison extraordinaire.

