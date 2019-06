Pizza Pizza ajoute des choix d'aliments aux protéines végétales à son menu

« Le secteur canadien de la pizza est en constante évolution, et nous avons toujours été un chef de file à l'avant-garde en matière d'innovation », a déclaré Paul Goddard, chef de la direction, Pizza Pizza. « Le lancement de la pizza super végé et de nos choix d'aliments aux protéines végétales constitue un moment exaltant dans l'histoire de notre marque, dont nous sommes très fiers. Nous continuerons de créer des options flexibles qui conviennent à toutes les préférences alimentaires à l'avenir ».

La nouvelle pizza super végé est une délicieuse combinaison de saveurs, disponible sur toutes les croûtes, dont la toute dernière innovation en matière de croûte, la croûte de chou-fleur. Le produit comprend : une sauce italienne aux tomates maison et de la mozzarella, le tout garni de pepperoni et de chorizo émietté d'origines végétales. Pour une expérience végétalienne authentique, les clients peuvent également commander le fauxmage sans produits laitiers.

« La plupart des gens personnalisent leur pizza, et les consommateurs veulent avoir des options; c'est ce que nous avons toujours offert aux consommateurs, en lançant de nouvelles options qui misent sur la qualité et la saveur », a affirmé Alyssa Huggins, vice-présidente, Marketing, Pizza Pizza. « En lançant la pizza super végé et des choix d'aliments aux protéines végétales, non seulement nous répondons aux besoins en constante évolution de nos clients, notamment le mouvement flexitarien, mais nous attirons aussi les consommateurs végétaliens ou végétariens ».

Les choix d'aliments d'origine végétale ont été rendus possibles grâce à un partenariat stratégique avec : Yves Veggie Cuisine (pepperoni d'origine végétale) et Field Roast Grain Meat Co., propriété de Greenleaf Foods, SPC (chorizo émietté d'origine végétale). Les deux marques sont des chefs de file reconnus du secteur de la protéine végétale, qui offrent une saveur unique dans tous leurs produits.



Depuis 1967, Pizza Pizza est une pionnière de la restauration rapide au Canada ayant présenté des premières et des innovations marquantes. La société a été parmi les premières du secteur de la pizza à éliminer de son menu les gras trans non naturels et les colorants et les arômes artificiels. Pizza Pizza est aussi reconnue pour le lancement d'une garantie de délai de livraison, l'invention du sac de livraison de pizzas isolé et la mise en place d'un centre d'appels centralisé et du numéro de téléphone emblématique 967-1111.

Pour en savoir plus, consultez le site www.pizzapizza.ca.

À propos de Pizza Pizza limitée

Pendant plus de 50 ans, Pizza Pizza limitée a adopté la vision « Toujours la meilleure nourriture pour vous » et met l'accent sur la qualité des ingrédients, le service à la clientèle, l'innovation continue et l'engagement envers la communauté. Comptant plus de 750 établissements dans tout le Canada, l'entreprise fait office de pionnière dans le domaine des pizzas au pays et joue un rôle prédominant en restauration rapide. Les deux bannières exploitées, soit Pizza Pizza et Pizza 73, misent sur la présentation de choix d'aliments de qualité, de menus diversifiés et de promotions avantageuses qui sauront répondre à tous les goûts, modes de vie et budgets. Rendez-vous au www.pizzapizza.ca et au www.pizza73.com pour obtenir tous les détails.

