Pour célébrer le lancement chez Pizza Pizza, une grande boîte à pizza exclusive en édition limitée comprenant six sous-verres à boisson est maintenant disponible à Hamilton et à Winnipeg.

« Nous savons que certains de nos clients apprécient la bière avec leur pizza ou leurs ailes de poulet; ils nous l'ont dit à plusieurs reprises au fil des ans. Nous nous sommes donc dit que nous devrions vendre de la bière et la rendre disponible pour la livraison. Ajoutez à cela une boîte à pizza avec un sous-verre à bière en édition limitée, et nos clients auront un bel été », déclare Adrian Fuoco, vice-président du marketing chez Pizza Pizza.

Depuis 1967, Pizza Pizza est une pionnière de la restauration rapide au Canada ayant présenté des premières et des innovations marquantes. Pizza Pizza est reconnue pour le lancement d'une garantie de délai de livraison, l'invention du sac de livraison de pizzas isotherme et la mise en place d'un centre d'appels centralisé et du numéro de téléphone emblématique 11-11. L'entreprise a également été l'une des premières dans le secteur de la restauration rapide à proposer des innovations dans les menus pour tenir compte des restrictions alimentaires, telles que la croûte sans gluten, la croûte de chou-fleur, les recettes de pizza céto, le fromage sans produits laitiers, etc.

À PROPOS DE PIZZA PIZZA LIMITÉE

Depuis plus de 50 ans, la vision de Pizza Pizza limitée demeure la même : « Toujours les meilleurs aliments, faits spécialement pour vous » et met l'accent sur la qualité des ingrédients, le service à la clientèle, l'innovation continue et l'engagement envers la communauté. Comptant plus de 700 établissements dans tout le Canada, l'entreprise fait office de pionnière dans le domaine des pizzas au pays et joue un rôle prédominant en restauration rapide. Les deux bannières exploitées, soit Pizza Pizza et Pizza 73, misent sur la présentation de choix d'aliments de qualité, de menus diversifiés et de promotions avantageuses qui sauront répondre à tous les goûts, modes de vie et budgets. Rendez-vous au www.pizzapizza.ca et au www.pizza73.com pour obtenir tous les détails.

RESTAURANTS PIZZA PIZZA AUTORISÉS À VENDRE DE LA BIÈRE

HAMILTON (Ontario)

1296 King Street East

141 Highway #8

73 Wilson Ave Ouest

815 Main Street West

49 King Street East

85 King Street East

958 Garth Street

1508 Upper James Street

WINNIPEG (Manitoba)

2677 Pembina Hwy

1873 Portage Avenue

1074 St. Mary's Road

600 Portage Avenue

661 Henderson Hwy.

50 Sage Creek Blvd, Unit 1003

1609 Regent Avenue, Unit 4

510 1st Street, Brandon

1740 Pembina Highway, Unit 2

305 McPhillips Street , Unit 600

