L'entente consolide la position de PIPP en tant que principal fournisseur nord-américain de systèmes intérieurs de culture verticaux, de structures pour serre et de systèmes de circulation d'air

MONTRÉAL, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - PIPP Horticulture (une division de PIPP Mobile Storage Systems, Inc.) (« PIPP »), le principal fournisseur de systèmes de culture mobiles multi-niveaux permettant des économies de surface, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de GGS Structures (« GGS ») située à Vineland, en Ontario. GGS est un fabricant de premier plan de serres de qualité et de solutions de serres clés en main, incluant des bancs roulants traditionnels, des systèmes de chauffage et de ventilation et des systèmes de rideaux.

Novacap, chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, qui détient une participation majoritaire dans PIPP depuis 2012, est heureuse de voir l'entreprise poursuivre la mise en œuvre de son plan visant à devenir le principal fournisseur mondial de solutions clés en main pour tous les secteurs de l'horticulture.

À la suite de la transaction, GGS continuera d'opérer sous sa propre bannière et Leigh Coulter demeurera présidente et chef de la direction.

PIPP Horticulture a pour mission d'aider les cultivateurs partout dans le monde à économiser temps et argent en créant des installations de culture plus efficaces qui leur permettent de rationaliser leurs opérations. S'appuyant sur le soutien stratégique, opérationnel et financier de Novacap, la gamme de produits spécialisés de PIPP a été bonifiée par l'acquisition stratégique d'entreprises comme GGS et Vertical Air Solutions, le principal fournisseur de systèmes de circulation d'air pour l'agriculture verticale d'intérieur. Ces investissements ont permis à PIPP d'améliorer continuellement ses services et de mettre au point des produits uniques qui ont une incidence positive sur la production et l'exploitation des installations.

« GGS a des décennies d'expérience en tant que fabricant renommé de structures de serres pour l'industrie horticole et nous sommes ravis d'accueillir toute l'équipe dans la famille des entreprises PIPP a déclaré Craig Umans, président et chef de la direction de PIPP. GGS est reconnue non seulement pour ses produits novateurs et de qualité, mais également pour la valeur qu'elle offre à ses clients. Elle constitue l'ajout idéal pour la prochaine phase de croissance internationale de PIPP. »

« Les solutions de pointe en matière d'agriculture verticale et d'optimisation de l'espace de PIPP, combinées à notre expertise en conception, en fabrication et en installation de structures de serres commerciales, nous permettrons d'offrir aux producteurs une solution complète et efficace, a déclaré Mme Coulter. Pour GGS, cette association avec PIPP Horticulture représente l'évolution parfaite. Ce partenariat nous permettra de bâtir une plateforme encore plus étendue pour servir nos clients. »

« L'objectif de devenir le principal fournisseur de solutions pour l'industrie horticole devient une réalité pour PIPP, affirme Marc Paiement, associé principal chez Novacap. PIPP est en phase avec son industrie et sa clientèle, et fait des acquisitions stratégiques qui ajoutent de la valeur à sa marque mondiale. Novacap est très fière de participer au processus et à la croissance de ce fournisseur de solutions novatrices. »

À propos de PIPP Horticulture

Pipp Horticulture est le principal fournisseur de solutions d'agriculture verticale et d'optimisation de l'espace. Nous travaillons avec des professionnels de l'agriculture commerciale dans le monde entier pour concevoir, installer et optimiser les espaces opérationnels dans les installations de culture, de post-récolte, de fabrication et de distribution grâce à la mise en œuvre de systèmes de rack, de chariot et de ventilation verticaux et mobiles. L'équipe Pipp fusionne plus de 40 ans d'expérience en stockage mobile commercial avec des experts de l'industrie horticole avec plus de 50 ans d'expérience opérationnelle dans l'agriculture commerciale et la production de semences à la vente.

Pipp fournit une expertise, des informations et des connexions réseau bien au-delà de nos systèmes mobiles à l'appui de notre mission d'augmenter les performances financières et d'atténuer les risques pour nos partenaires. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.pipphorticulture.com.

À propos de GGS structures

Le groupe d'entreprises GGS est composé de GGS Structures Inc., JGS Limited et Niagrow Systems Ltd. Depuis plus de 40 ans, GGS conçoit et fabrique des serres et des environnements de culture partout en Amérique du Nord. Notre approche de conception prend en compte tous les aspects de votre agro-industrie pour les serres avec une capacité immédiate, une plus grande commodité et un potentiel de croissance maximisé.

Tasco Dome, une marque de GGS, est un leader dans les bâtiments recouverts de tissu pour les industries agricoles, industrielles et équestres. JGS Limited fournit des solutions de serre de pointe pour les installations de recherche, les établissements d'enseignement, les conservatoires et plus encore. Niagrow Systems Ltd. conçoit des systèmes de chauffage de serre pour s'assurer que les producteurs ont la bonne quantité de chaleur au bon endroit au bon moment pour maintenir l'environnement de croissance idéal. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ggs-greenhouse.com

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez: www.novacap.ca

