Pipcorn utilise du maïs de culture traditionnelle héritage comme base pour tous ses produits afin de créer des versions de collations classiques plus durables et plus naturelles. Le pop-corn Pipcorn est fait de petits grains de maïs qui sont délicats, ne se coincent pas dans les dents et sont plus faciles à digérer. L'offre canadienne comprend les meilleurs vendeurs de la marque, le popcorn héritage Sel de mer et le popcorn héritage Truffe, ainsi que les meilleurs vendeurs de boules de fromages héritage, Cheddar et Cheddar Jalapeno, tous deux fabriqués à partir de produits laitiers biologiques.

« Nous sommes très heureux de présenter Pipcorn à nos voisins du Canada en apportant nos collations durables préférées à plus de gens en partenariat avec Loblaws », a déclaré Teresa Tsou, co-fondatrice de Pipcorn. « En commençant par notre pop-corn et nos boules de fromage, cette expansion crée un point de départ pour les Canadiens qui cherchent des options qui sont non seulement meilleures pour leur santé, mais qui contribuent aussi à améliorer la planète. »

Cette expansion nord-américaine intervient à un moment où la marque Pipcorn connaît une croissance impressionnante, puisque les ventes directes aux consommateurs de Pipcorn ont augmenté de 520 % depuis le début de l'année. La marque a également lancé sa gamme américaine de craquelins Heirloom Crackers, en utilisant les surplus de farine de maïs provenant de la production de ses boulettes de fromage, en les recyclant et en poursuivant ainsi sa mission de développement durable. En tant que marque « queer », associée aux minorités sexuelles et de genres (MSG), possédée par des membres appartenant à des minorités, Pipcorn s'est engagée à soutenir la communauté en reversant un pourcentage de ses ventes à divers groupes pour soutenir la lutte contre la COVID, le BIPOC et les organisations LGBTQIA+. Pipcorn se consacre à la création d'un avenir meilleur grâce à l'alimentation, grâce à son leadership de représentation éclairé, ses meilleurs ingrédients, sa durabilité et sa responsabilité sociétale.

Pour plus d'informations sur Pipcorn et pour trouver un magasin près de chez vous, veuillez consulter le site : www.pipsnacks.com .

À propos de Pipcorn

Pipcorn réinvente les collations avec du maïs héritage afin de créer des grignotines santé modernes parmi les préférées des consommateurs. En utilisant de vrais ingrédients naturels, Pipcorn révolutionne les collations traditionnelles avec son ingrédient de base, le maïs héritage. Pipcorn propose quatre gammes de produits, Heirloom Popcorn, Heirloom Cheese Balls, Heirloom Corn Dippers et Heirloom Crackers. Ce sont des produits à grains entiers, sans gluten et sans OGM certifiés par l'écoétiquette « Projet sans OGM vérifié ». Pipcorn a été fondé en 2012 par Jeff Martin, sa sœur Jen Martin et sa femme Teresa Tsou et est devenu une histoire de succès de Shark Tank lorsque l'entreprise a été soutenue par Barbara Corcoran en 2015. Pipcorn a été couronné trois fois comme l'une des « choses préférées d'Oprah » et est très apprécié des célébrités, des familles et des grignoteurs sur le pouce dans tout le pays. Pipcorn est une société certifiée B Corp et se consacre à la création de collations innovantes ancrées dans la durabilité avec un niveau de prix accessible à tous. Les produits Pipcorn sont offerts chez des détaillants nord-américains dans tout le pays, notamment Whole Foods Market, Sprouts, Kroger, The Fresh Market, Ahold et Central Market. Pour plus d'informations, visitez le site www.pipsnacks.com ou suivez @Pipsnacks .

