SAINT-HUBERT, QC, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Airmedic et Limosa sont fiers d'annoncer un partenariat visionnaire dans l'électrification du transport médical aérien. Cette association représente une synergie puissante entre l'innovation et l'application pratique, promettant une avancée révolutionnaire dans les services de transport médical aérien grâce à une technologie écologique de pointe.

Cette collaboration unique réunit l'expertise de Limosa et l'excellence opérationnelle d'Airmedic, dans le but d'améliorer la conception intérieure et la fonctionnalité de LimoMedic, la version ambulancière de l'aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical (AÉDAV) de Limosa pour répondre aux besoins spécifiques et aux recommandations des exploitants d'ambulances aériennes.

Sophie Larochelle, Cheffe de la direction d'Airmedic, a souligné leur engagement en faveur d'opérations durables. "Nous sommes au début d'une aventure extraordinaire dans le secteur de l'électrification des transports. Nous sommes particulièrement sensibles à l'empreinte écologique de notre secteur et nous avons l'opportunité de nous engager en faveur de la durabilité, nous croyons à l'innovation des appareils aériens à zéro émission. " souligne-t-elle.

Limosa, dont le siège social est à Montréal, se trouve à la pointe du développement de l'innovant AÉDAV, avec une attention particulière portée à la configuration de ces véhicules de pointe pour des applications d'ambulances aériennes. La société est ravie d'annoncer un partenariat stratégique avec Airmedic, une entreprise d'exploitation respectée exploitant une flotte d'hélicoptères Airbus et d'aéronefs Pilatus en tant qu'ambulances aériennes.

Hamid Hamidi, Président-directeur Général de Limosa, a exprimé son enthousiasme quant à ce partenariat, déclarant : « Je suis ravi par ce partenariat, car Airmedic apporte une grande expérience dans l'exploitation d'ambulances aériennes au Québec, en particulier dans les régions du nord. Ils exploitent actuellement des hélicoptères et des aéronefs à voilure fixe, tandis que notre aéronef LimoMedic combine le meilleur des deux mondes. Il peut décoller et atterrir verticalement, comme un hélicoptère, et passer en vol horizontal, comme un avion à voilure fixe. Il peut aussi décoller et atterrir horizontalement. De plus, il est exceptionnellement silencieux, ce qui le rend idéal pour une utilisation en milieu urbain. »

« L'annonce du partenariat entre Airmedic, une entreprise établie à Longueuil depuis 2012, et Limosa, une entreprise qui s'installera sur notre territoire bientôt, est exactement le genre d'annonce que nous souhaitons. Il n'y a pas plus innovant que ce qui sera créé par ces deux partenaires et c'est en lien direct avec notre vision de la future zone d'innovation en aérospatiale. L'annonce d'aujourd'hui prouve une fois de plus que la décarbonation de l'aviation commencera à Longueuil avec des joueurs comme Airmedic et Limosa » a déclaré Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

Ce partenariat sans précédent représente une synergie puissante entre l'innovation et l'application pratique, promettant une avancée révolutionnaire dans les services d'ambulances aériennes grâce à une technologie écologique de pointe. Limosa et Airmedic sont prêts à avoir un impact substantiel dans le domaine des applications de secours médicaux d'urgence et à contribuer à la santé et au bien-être des communautés du Québec et d'ailleurs.

« Ce partenariat entre Airmedic et Limosa est un jalon important dans l'évolution de la mobilité aérienne avancée au Québec. Il illustre parfaitement la capacité du secteur à innover rapidement, durablement tout en poursuivant son objectif de créer un lien entre les populations. Ensemble, nous franchissons une étape significative vers un avenir où les technologies de pointe deviennent des outils essentiels au service du bien-être de la communauté » déclare Mélanie Lussier, Présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Mike Mueller, président et chef de la direction de l'Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC), a fait part de ses réflexions sur le nouveau partenariat : « Ce partenariat entre Limosa et Airmedic met en évidence l'innovation de notre industrie aérospatiale et sa capacité à fournir des solutions pour le bien commun. Grâce à la collaboration, à l'innovation et à un engagement continu envers la durabilité, les membres de l'AIAC comme Limosa contribuent à la réalisation d'un avenir où la technologie de pointe rencontre les soins compatissants, révolutionnant le ciel tout en sauvant des vies. »

À propos d'Airmedic

Airmedic est une entreprise québécoise novatrice qui offre un service d'assistance et de transport médical terrestre et aérien partout au Québec. Elle est la seule au Québec exploitant sa propre flotte d'avions et d'hélicoptères dédiés aux évacuations médicales d'urgence et aux transferts interhospitaliers. Airmedic est la première entreprise privée de transport médical aérien au Canada à avoir obtenu la certification d'Agrément Canada en 2016. Elle possède, depuis cette même année, une accréditation de Transports Canada pour le port des lunettes de vision nocturne ainsi que la certification IFR pour ses opérations héliportées. Ces certifications sont une démonstration éloquente de l'engagement d'Airmedic à offrir des soins de haute qualité dans un environnement des plus sécuritaires en tout temps.

À propos de Limosa

Limosa, dont le siège social est à Montréal, est une entreprise aérospatiale pionnière dédiée au développement d'aéronefs électriques à décollage et atterrissage vertical (AÉDAV) de pointe pour diverses applications, notamment les services d'ambulances aériennes. Le LimoConnect innovant de Limosa combine la polyvalence des hélicoptères et des aéronefs à voilure fixe avec un fonctionnement respectueux de l'environnement et silencieux, ce qui en fait un choix idéal pour le transport aérien urbain et régional. Le LimoMedic, la version ambulancier de LimoConnect, possède la plus grande cabine de sa catégorie des AÉDAVs. En tant que première entreprise canadienne à obtenir une certification en vertu de la réglementation de Transports Canada Aviation civile (TCAC), Limosa bénéfice de ressources dédiées pour accélérer le processus. Avec sa conception innovante, son engagement envers la certification, ses partenariats et le soutien du gouvernement, elle se positionne pour révolutionner l'industrie aéronautique et promouvoir un transport durable et efficace.

